Maria elimina por orden del Consell un aparcamiento disuasorio en suelo rústico

El ayuntamiento de Maria de la Salut ha iniciado las obras para devolver a su estado original el solar rústico privado de la finca de Es Cós que había habilitado como aparcamiento público en 2015 a raíz de un convenio urbanístico con la propiedad y que ha tenido que eliminarse por orden de la Agència de Defensa de Territori (ADT) del Consell, una decisión que el alcalde Jaume Ferriol (PP) tildó ayer de «injusta y partidista» al considerar que la citada agencia que vela por la legalidad urbanística en suelo rústico «no trata de la misma manera a todos los municipios». Una afirmación que ha sido contestada por la propia ADT, que rechaza la acusación de partidismo y asegura que actúa «con total independencia del color político del municipio afectado, y este es un hecho acreditado desde hace años».

El consistorio del municipio del Pla explica en las redes sociales que «después de mucho tiempo intentando encontrar una solución y llegar a acuerdos (cosa que ha sido imposible), nos hemos visto obligados a llevar a cabo estas acciones, que tienen un coste de 12.000 euros» y añade que «es una verdadera lástima porque los perjudicados son los habitantes de Maria, que ya no podrán usar el aparcamiento». La habilitación del equipamiento disuasorio, ubicado junto al polideportivo municipal, había tenido un coste de 47.000 euros.

En palabras a este diario, el alcalde Ferriol reiteró las acusaciones de «partidismo» contra la ADT por haber clausurado el aparcamiento. «Somos los únicos contra los que han actuado por un aparcamiento disuasorio como el que tienen todos los municipios», señaló. El regidor expresó sus sospechas de que la actuación del Consell esté vinculada a la moción de censura presentada hace dos años por PP y X Maria para desbancar a El Pi y PSOE del equipo de gobierno. «Empezaron a enviar requerimientos poco después de la moción, antes no habían dicho nada», apuntó.

Ferriol explica que el aparcamiento era muy necesario porque prestaba servicio al polideportivo y porque ejercía de equipamiento disuasorio para dejar el vehículo en las afueras de la localidad y acceder al centro a pie. «Ahora la gente aparca en la carretera, y un día podría haber una desgracia».

El aparcamiento fue habilitado en 2015 en tiempos del alcalde Antoni Mulet (PP) después de haber firmado un convenio en 2008 para desarrollar el polígono industrial con el propietario de los terrenos mediante el que el solar rústico tenía que ser recalificado como suelo destinado a equipamiento, aunque este trámite no llegó a producirse porque las Normas Subsidiarias fueron tumbadas por el Consell de Mallorca. No obstante, el Ayuntamiento ejecutó las obras con fondos propios y tomó posesión de los terrenos, que fueron vendidos a un nuevo propietario. En 2020, un día después de la citada moción de censura, la nueva propiedad cerró el equipamiento al no alcanzar un acuerdo con el Consistorio para la venta o el alquiler del solar habilitado como parking.

El portavoz del PSOE de Maria, Rafel Aulet, calificó ayer de «vergüenza» que el equipo de gobierno «cuestione el trabajo de la ADT en lugar de cuestionar su propia gestión». Aulet cree que la actuación municipal podría incurrir en una malversación de fondos públicos. «Tiraron cerca de 50.000 euros en 2008 para adecuar un terreno que no era municipal y además era rústico, y ahora 12.000 euros más para desmontarlo, en lugar de expropiar o comprar el terreno y cambiar su uso», apuntó.