Catalina Vadell: «El nuevo hospital de Manacor está dimensionado a 20 años vista»

¿Cómo se afronta una reforma y ampliación tan importante desde la gerencia?

Se afronta con muchísima ilusión y, por qué no decirlo, también con un punto de preocupación, ya que durante unos años serán muchos los problemas a los que tendremos que dar solución. Pero con la tranquilidad de tener un equipo de profesionales extraordinario que ponen y pondrán, en todo momento, todo su saber para que las molestias y los inconvenientes sean mínimos para los pacientes. La prioridad siempre será seguir dando la mejor atención sanitaria posible a nuestros pacientes.

¿La palabra es paciencia?

Un poco de paciencia sí que debemos pedir, porque no es fácil convivir con obras. Para empezar, y de forma temporal, perderemos plazas de aparcamiento, y esto es incómodo, tanto para los profesionales como para los pacientes y familiares. También está el tema de las restricciones de visitas, que quizá habrá momentos en que deberemos ser muy rigurosos para preservar al máximo la bioseguridad ambiental. Y tampoco podemos descartar que durante algunos días, o incluso semanas, tengamos que restringir algunas actividades, con el consiguiente impacto con los retrasos en la atención de los pacientes.

¿Teme que el hospital vuelva a quedarse pequeño en unos años tras la ampliación?

Quiero pensar que esto no ocurrirá, ya que cuando elaboramos el Plan Funcional pedimos a los responsables de los diferentes servicios que pensaran a 20 años vista… pero también es cierto que el futuro es imprevisible, y que no sabemos qué puede cambiar en los próximos años y qué pueda tener impacto en la atención sanitaria.

¿Qué dolencias se podrán operar en el hospital que hasta ahora no se podían?

De entrada no cambia la Cartera de Servicios, por tanto podremos operar lo mismo que ahora, pero sí que lo haremos en unos quirófanos con ventajas tecnológicas de las que ahora no disponemos y en unos espacios diseñados con una perspectiva más actual. Por poner un ejemplo, podremos llevar a cabo cirugía robótica, lo que hasta hace unos años era poco menos que ciencia ficción, y que ahora es una realidad del día a día. De hecho, a día de hoy, en el Hospital de Manacor ya se llevan a cabo cirugías de prótesis de rodilla controladas por un ‘navegador’, lo que significa que un programa informático define la exacta colocación de la prótesis y orienta al cirujano en su trabajo.

¿Más eficiencia por tanto?

Las nuevas áreas quirúrgicas tendrán una estructura que favorecerá circuitos más eficientes, sí, permitiendo, como ya he comentado antes, la incorporación de la robótica al día a día. También dispondremos de dos quirófanos con flujos laminares, que darán mayor seguridad en la prevención de infecciones en las cirugías protésicas. También quiero remarcar la Unidad de Cuidados Intensivos, que no sólo doblará el número de espacios actuales, hecho imprescindible, y más después de la experiencia que ha supuesto la pandemia por SARS-Cov-2, sino que también dispondrá de mejoras tecnológicas que siempre son un plus de calidad para el tratamiento de nuestros pacientes. Asimismo creo importante destacar que dispondremos de un nuevo Hospital de Día Médico, que triplica la dotación del actual, y que supondrá una gran mejora en el confort tanto de los pacientes y familiares como de los profesionales.