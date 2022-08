Malestar en las alcaldías del PP por la «falta de respeto» de Armengol

Malestar entre las alcaldías y regidurías del PP por la «falta de respeto» de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el acto institucional de la colocación de la primera piedra de la ampliación del Hospital de Manacor. La líder del Ejecutivo autonómico no fue explícita, tampoco hubo alusiones directas pero en las filas populares sí se dieron por aludidos. Y es que Armengol definió el Hospital de Manacor como «el sueño de tantos y tantos ciudadanos que lo lucharon hace 25 años». En su discurso, apuntó que el proyecto actual se contempla en el plan director de 2015 pero recordó que antes de 2015 ya había habido otro plan director impulsado por la izquierda pero que fue interrumpido por un Govern anterior para intentar hacer un proyecto de hospital privado en la comarca. No fue directa pero los populares se dieron por aludidos. La alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, ha lamentado que «un acto institucional que tenía que ser de todos se haya convertido en un mitin de menosprecio a otros partidos políticos». Por ello, no ha dudado en tachar de «falta de respeto de la presidenta Armengol a los alcaldes que hemos asistido a la colocación de la primera piedra de la ampliación del hospital de Manacor». Porquer, igual que regidores y regidoras de su partido de la comarca, ha considerado que «no era ni el sitio ni el momento de hacer dichas declaraciones». «Armengol debe diferenciar cuando acude a un acto como presidenta del Govern y cuando acude como secretaria general socialista», sentencia la alcaldesa de Campos. «Es una falta de respeto», ha añadido.

Luz verde a cuatro años de obras para un Hospital de Manacor el doble de grande En la misma línea se ha postulado el ayuntamiento de Santanyí, que ha manifestado su «sorpresa» e «indignación» por las palabras de la presidenta del Govern que tachan de estar «fuera de lugar» en un acto institucional como la colocación de la primera piedra. Sus declaraciones han causado «malestar» tanto en el equipo de gobierno santanyiner como en la propia alcaldesa Maria Pons, que no se ha cansado de reivindicar mayores conexiones con el hospital porque es el centro sanitario de referencia. En Felanitx, la líder popular y responsable de Sanidad, Catalina Soler, deja claro que no estaba en el acto pero al ver el malestar en las filas populares, ha pedido explicaciones al alcalde Jaume Monserrat, que no ha dudado en tachar de discurso político fuera de lugar las palabras de la presidenta Armengol. «Las políticas sociales y sanitarias no tienen colores políticos, responden a las necesidades de la ciudadanía», ha dejado claro Soler, que recuerda que las palabras de Armengol se entenderían en un mitin socialista pero no en un acto institucional con regidores de todos los colores políticos.