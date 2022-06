Musicoterapia para romper barreras

Musicoterapia para hacer comunidad, trabajar la inclusión, integrar diferentes grupos sociales, reforzar las interacciones sociales o mejorar la concentación. Son tan solo algunos de los muchos beneficios del proyecto de musicoterapia comunitaria que desde hace unos meses se lleva a cabo en el IES de Sineu, el CEIP Rodamilans, la escoleta Sa Rota y el centro ocupacional Mater y que ahora concluye con unas sesiones comunitarias entre alumnado y los usuarios de Mater. Así, este martes el IES Sineu ha servido de escenario para esta puesta en común en unas sesiones guiadas por Laura Cañellas de iMTpulso y Laura Campello, que han utilizado la música y los ritmos para mejorar el bienestar físico, emocional y cognitivo de los usuarios a través de instrumentos y actividades sonoras, corporales y sensoriales.

Cañellas explica que la propuesta se ha adaptado a las necesidades de cada centro. Por ejemplo, en el instituto detectaron que había alumnado que necesitaba trabajar la interacción, la escucha, las emociones, tomar conciencia corporal, romper la timidez, trabajar la autoestima o la aceptación corporal. Por su parte, en la escuela el trabajo de la musicoterapia ha servido para mejorar la cohesión de grupo mientras que en la escoleta el objetivo central ha sido el lenguaje y la comunicación. En todos los grupos, explica, se ha trabajado la parte de interacción para luego tener una base en las sesiones comunitarias celebradas en mayo y también en junio.

Tras las dos sesiones comunitarias celebradas en el instituto, la valoración es «muy positiva» porque al principio eran grupos que «les costaba interaccionar con otras personas que no fueran sus amigos, les costaba tocar los instrumentos desde la creatividad y les daba miedo no saber si lo harían bien. Estaban tensos y ahora con el paso de las sesiones, los propios participantes han reconocido que la musicoterapia les ha ayudado a encontrar momentos para estar más relajados, también han encontrado un espacio para expresar sus emociones, además de relacionarse con personas que no conocían desde una experiencia distinta, aparcar la vergüenza y comunicarse de una forma diferente con otras personas. La idea es poderlo extrapolar a la vida real», concluye Cañellas.

Pere Gelabert es el jefe de estudios del IES Sineu y no tiene ninguna duda de lo positivo que ha sido esta experiencia en musicoterapia para las aulas. Explica que en el caso del instituto se ha apostado por alumnado que tenía dificultades de adaptación, que necesitaban reforzar su confianza o por aquellos alumnos con altas capacidades que se sentían desmotivados en clase. «Hemos notado efectos secundarios de la covid en la salud mental como ansiedad o estrés psicológico, además de que había alumnos con problemas para relacionarse», detalla Gelabert satisfecho con el programa. De hecho, el alcalde de Sineu Tomeu Mulet ha recordado que el Ayuntamiento firmó un convenio con la Fundació La Caixa para impulsar este proyecto de musicoterapia en el municipio pero ya ha avanzado que tendrá continuidad o bien a través de un nuevo convenio con la entidad bancaria o bien será el Ayuntamiento quien asuma el presupuesto íntegro porque sin ninguna duda los beneficios han sido tales que es necesario seguir apostando por dar continuidad al plan de musicoterapia en el municipio.

