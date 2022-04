L’aigua de Sant Marc no pot faltar

Avui, Diumenge de l’Àngel

Avui se celebra la festivitat de l’Àngel Custodi, el primer diumenge després de Pasqua. Se celebrava el primer dilluns després de la «dominica in albis» de la litúrgia catòlica, dia «de la Caritat». L’any 1627 l’Església passà la festa al segon diumenge de Pasqua i el 1672 a dia 20 d’octubre, però popularment s’ha mantingut el primer diumenge després de Pasqua. Al Castell de Bellver s’hi celebra la festivitat, recuperada l’any 1982 per la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, i s’ha convertit en una de les més emblemàtiques de la Ciutat. L’any 1652, sant Sebastià substituí l’Àngel com a patró de Palma.

Demà és sant Marc Evangelista

Autor de l’Evangeli de Marc. Va viure al s. I. Fou deixeble de sant Pere i company de Pau de Tars. Fundador de l’església d’Alexandria i introductor del cristianisme a Àfrica; segons la tradició fou el primer bisbe d’Alexandria, nomenat per sant Pere. Durant la llarga caminada per arribar-hi, se li varen fer malbé les sandàlies, i el Sant va guarir un sabater la ferida que es va fer tot adobant-les-hi, amb saliva i una benedicció: d’aquí que els sabaters els tenguessin per patró.

L’any 828 les relíquies atribuïdes al Sant varen ser robades d’Alexandria i duites a Venècia, on es conserven en la Basílica de Sant Marc, construïda expressament per albergar-ne les restes. És patró d’Egipte, Venècia, Mainar, Balsareny i Sineu, a més dels mestres sabaters i, en alguns llocs, dels notaris i secretaris.

A Sineu, davant la rectoria, s’aixeca el monument del Lleó de sant Marc, inaugurat amb motiu del tercer centenari del patronatge de sant Marc de la vila de Sineu; és una escultura feta amb planxa de coure, obra de l’escultor Joan Maimó Vadell, del 1945, on el Lleó, símbol del Sant, apareix alat i aguanta l’escut del poble. Sembla que la devoció al Sant prové del rei Jaume II, el qual ja li havia dedicat la capella reial del castell de Bellver. La tradició del Pla diu que si no vols ser «tocat», avui has de menjar caragols.

La processó de les lletanies

Conten que en temps del papa Gregori el Gran –s. VI- la pesta i una gran plaga de llagostes varen assolar Roma i les seves rodalies. El papa va ordenar unes pregàries públiques en forma de processó en honor a sant Marc. Sembla que d’aquesta manera Roma es va veure lliure dels terribles flagells que delmaven la seva població.

L’èxit d’aquestes processons, anomenades «de les lletanies», «lledànies», o també «de matar la cuca», va fer que s’instituïssin arreu i cada any se celebraven per tal de demanar al sant ajut contra qualsevol plaga que pogués malmetre les collites. La proliferació d’insecticides i pesticides ha anat traient importància a la figura de sant Marc i a les seves processons; l’origen dels caragols per sant Marc pot anar lligat a aquesta creença.

Santa Caterina de Siena (29)

Va viure al s. XIV. Fou una monja terciària dominicana, del Tercer Orde de Sant Domènec. El 1940 Pius XII la proclamà patrona d’Itàlia, amb sant Francesc d’Assís; el 1970, Pau VI la proclamà Doctora de l’Església, l’única laica que ha obtingut aquest títol i, amb santa Teresa de Jesús, la primera dona a rebre’l.

Joan Pau II la nomenà copatrona d’Europa, amb les santes Brígida de Suècia i Teresa Beneta de la Creu. Protectora del foc i advocada de les infermeres. Existeix a Palma el Monestir de Santa Catalina de Sena, així com un passatge al centre de la Ciutat que du el seu nom.

Sabíeu que...?

Avui és el Dia de la Fibrosi Quística. Dilluns (25) és el Dia Mundial contra el paludisme; també és el Dia del Vesak (la paraula fa referència al primer mes del calendari hindú, el dia més sagrat del calendari budista en què se celebra l’existència i il·luminació de Siddharta Gautama, el Buda). Dimarts (26) és el Dia Mundial de la propietat intel·lectual. Dimecres (27) és el Dia Internacional del Disseny Gràfic; també el Dia de la Consciència del Soroll. Divendres (29) és el Dia Mundial de la Dansa; també el Dia de les Víctimes d’Accidents. Dissabte (30) és el Dia Internacional del Jazz.

Al Louvre hi ha una pedra balsàtica negra de dos metres d’alçada, tallada fa 3.700 anys, a l’antiga Mesopotàmia. Hi apareix el rei, dret, rebent del déu sol la insígnia reial que li permet redactar les 282 normes escrites a sota, i que tracten sobre comerç, robatori, esclavitud, deutes, matrimoni, divorci... És un dels compendis legals més antics de la Humanitat... I s’assemblen molt a les Lleis dictades per Jahvé a Moisès.

Hi havia moltes oracions per guarir malures. Per curar el mal d’estómac es feia una creu amb la mà oberta damunt la panxa, i mentrestant es deia aquesta oració: «Santa Galiana, / Mare de Santa Ana; / Santa Ana, Mare de Maria; / Maria, Mare de Jesús! / D’aquest mal de ventre / que no en tenga pus».

En fresc podem congelar julivert, romaní, marduix, timó o menta. Així tendrem sempre a mà el gust de les plantes aromàtiques per als nostres guisats.

El Dr. Carles Amengual ens recorda l’expressió «És tan agradosa com una argelaga», és a dir, una persona que té mal geni. Les espines de l’argelaga són ben conegudes pels pagesos. A l’hivern, les fulles són petites; a la primavera, fa un esclat de flor groga; a l’estiu, les fulles són negres. Pot arribar a fer tres metres d’alçària. S’usa per envoltar tanques; les branques seques, com a combustible. És una planta tòxica.

«La tolerància és una virtut difícil: el primer impuls que tenim, i també el segon, és odiar totes aquelles persones que no pensen com nosaltres». (J. Lemaïtre, escriptor francès).