La maquinaria para que la noche del miércoles sea la más mágica del año está en marcha. Un año más, sus Majestades llegarán a los pueblos de la Part Forana con la covid de telón de fondo pero sí habrá cabalgatas adaptadas a la pandemia. Mientras que Calvià apostó hace unos días por cancelar el tradicional recorrido de los Reyes de Oriente al entender que la situación sanitaria «no es la más adecuada», otros municipios han optado por modificar el recorrido, eligiendo calles mucho más amplias para que los espectadores puedan mantener las distancias de seguridad entre no convivientes y, así, evitar aglomeraciones. Además de recordar el uso obligatorio de la mascarilla, son muchos los municipios que recomiendan esperar la comitiva en el punto más próximo de su casa. También han sido la mayoría los que han optado por no repartir caramelos. En muchos casos, los regalos se repartirán casa por casa mientras que algunos pueblos se han quedado un año más sin la tradicional entrega en la plaza o en la iglesia. Otros como Son Servera se han adaptado a la normativa, así la entrega se hará en la Iglesia Nova que está al aire libre, habrá aforo limitado y se pedirá pasaporte covid para acceder.

En Manacor, la ruta se ha diseñado con el objetivo de «esponjar» a la gente que acuda a ver a sus Majestades. Así, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la capital del Llevant a partir de las 18:30 horas para recorrer las calles Sant Llorenç des Cardassar y Capdepera para luego adentrarse en la Avinguda de Baix des Cós y llegar a la Plaça des Cós.

En Inca desfilarán un total de diez carrozas. La capital del Raiguer ha adelantado la llegada de los Reyes, que empezarán a repartir ilusión por las calles inqueres a las 17 horas, para poder ampliar el recorrido y así permitir que la gente se pueda repartir por más zonas. Así empezarán su desfile en la calle Santiago Russinyol que continuarán por la Avenida del General Luque, la calle Quarter, la dels Menestrals y la de Fra Juníper Serra. La cabalgata repartirá ilusión también por Gran Via de Colom, Plaça de la Llibertat y de la Quartera, además de seguir por las calles Bisbe Llompart y Comerç hasta llegar a la Plaça d’Espanya, enfilar la calle Major y llegar a Santa Maria la Major, donde se hará la tradicional adoración y se entregarán las llaves de la ciudad para repartir los regalos.

El Son Servera, la comitiva real llegará al puerto de Cala Bona en barca a las 18:30 horas y realizará un recorrido por el paseo marítimo acompañado de las carrozas, hasta la iglesia de Cala Millor, en cuyo exterior se habilitará un recinto con aforo para 300 personas, donde sus Majestades repartirán los juguetes a los niños y niñas de Cala Millor y Cala Bona. Luego continuarán su recorrido hasta la Església Nova de Son Servera, donde al aire libre, también se ha preparado un aforo para 300 personas para la entrega de regalos. Eso sí, para poder acceder al aforo reservado para la entrega de juguetes será imprescindible presentar el pasaporte covid. La llegada de los Reyes en Son Servera se realizará por la Avenida Constitución, una calle amplia con mucha visibilidad, seguirá hasta la plaza Sant Joan hasta llegar a la Església nova, donde habrá un belén viviente realizado por la agrupación Sa Revetla. En el recorrido de la llegada de los Reyes a Cala Bona y a la Plaza de Son Servera se establecerán vallas de seguridad para evitar aglomeraciones.

También por mar llegarán en Sóller. La cabalgata se iniciará en el Port a las 11 horas desde la base naval hasta el parking de Can Miró. A partir de las 15:30 horas, sus Majestades desfilarán por las calles de Sóller.

Por su parte, el ayuntamiento de Felanitx ha diseñado un recorrido más amplio para evitar aglomeraciones y, con tal finalidad, la llegada de sus majestades no será a través del mar como antaño. Melchor, Gaspar y Baltasar no llegarán en barco para evitar la acumulación de personas en el muelle, así iniciarán su paseo por las calles de Portocolom a las 18 horas. A las 18.30 se iniciará la cabalgata en s’Horta, Cala Ferrera y sobre las 19 horas sus Majestades serán a Cas Concos. En Felanitx, las carrozas de los Reyes y los pajes reales empezarán a desfilar a partir de las 19 horas. El Ayuntamiento de Alcúdia también ha modificado el recorrido de la cabalgata de Reyes Magos debido a la situación sanitaria actual por lo que no habrá desembarco en el Moll Vell. La cabalgata se iniciará a las 18:15 horas en la Estació Marítima y acabará en la Porta de Sant Sebastià.

Seis cabalgatas en Marratxí

En Marratxí habrá seis cabalgatas. En Es Pont d’Inca, Es Pla de na Tesa, Cas Capita y Es Figueral, sus Majestades solo recorrerán las calles de los núcleos mientras que en los nucleos Sa Cabaneta y Pòrtol, Melchor, Gaspar y Baltasar repartirán casa por casa los regalos a los más pequeños. Santa Maria es otro de los municipios que han incrementado el recorrido y también se entregarán los regalos en los domicilios.

En cambio, Consell es uno de los pueblos que ha cancelado la tradicional entrega de juguetes en la plaza pero sus Majestades visitarán el municipio en una cabalgata que ha ampliado su recorrido debido a la situación sanitaria.

En Santanyí, la cita con los Reyes Magos empieza a las 18 horas y, como en otros municipios, se recomienda esperarlos en el punto más próximo de casa, además de mantener la distancia de seguridad. En este caso, también se pide que se extreme la vigilancia de los más pequeños cuando se recojan los caramelos.