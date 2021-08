No vagi per dit | Vox consigue sacar de sus casillas al alcalde de Felanitx

Felanitx ha recuperado la esencia de Sant Agustí gracias a la covid. Este sábado el municipio disfrutó de su gran día sin la masificación previa a la pandemia. Por ello, la alegría corría a sus anchas entre felanitxers y felanitxeres por recuperar su tan sentida celebración. Evidentemente, El Cosso reapareció aportando el toque festivo y reivindicativo. Sant Agustí no se entiende sin los Cavallets pero tampoco sin El Cosso. «Sou uns cracks», era la frase más repetida en redes para aplaudir el ingenio de la peña taurina menos taurina de la isla para denunciar el turismo de excesos y el doble rasero de las instituciones con las restricciones que se aplican a los turistas y a los nativos en su Operación Cossoluf. La celebración estuvo vigilada en todo momento por voluntarios de Protección Civil y los agentes policiales, que controlaron que la cosa no se fuera de las manos, en plena colaboración con la peña. Hasta aquí todo bien. Pero un vídeo de la concejal de Vox en Felanitx, María Vidal, ha conseguido lo impensable: enfadar al siempre tranquilo Jaume Monserrat, imagino que feliz por haber vivido su deseado Sant Agustí sin la invasión de botellones previos a la covid. El primer edil no se ha mordido la lengua. «No entraremos en el debate de si se han incumplido las medidas, lo que sí sorprende es que estas críticas vengan del único partido político que no ha asistido a ningún acto de Sant Agustí. No tienen respeto ni a sus votantes felanitxers», reprocha Monserrat, que sale en defensa de la celebración. «Respetaron el acto, los Cavallets y la fiesta se desarrolló siguiendo un orden y així com toca».