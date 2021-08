Extraoficial | La peña el Cosso deja en evidencia al Govern

El Cossoluf, como llamaron los jóvenes felanitxers a la operación Magaluf, ha hecho que desde diferentes localidades ya anuncien que acudirán a celebrar las fiestas que les impiden disfrutar en sus pueblos a las zonas turísticas donde los alemanes o ingleses tienen vía libre. Imagino, por ejemplo, un moros y cristianos sobre la playa de s’Arenal o un Sant Antoni sobre la arena de Can Pastilla.

Un precedente que el Govern tendrá que lidiar e intentar cambiar la imagen de que para los turistas todo está permitido y las restricciones solo se aplican a los residentes isleños.

Algunos de los participantes en el desembarco felanitxer de Magaluf explicaron que, cuando la Policía de Calvià advirtió la presencia de los peñistas de El Cosso en Magaluf, rápidamente envió una decena de coches patrulla para controlar a los mallorquines. A unos cientos de metros se encontraba un gran número de británicos disfrutando de la fiesta con escasa presencia policial. Los peñistas de Felanitx aprovecharon para hacer visibles sus reivindicaciones en plena zona turística. Exhibieron la estelada, pancartas en favor de los presos de ETA y pasearon su mascota, la gallina, por las calles de Magaluf. Toda una proeza que se convirtió en viral en las redes sociales. Por cierto, se apunta que uno de los inspiradores del Cossoluf es el presidente del grupo ecologista GOB, Amadeu Corbera.

Balti Picornell | Cuelga una foto histórica de sus tiempos en El Cosso junto a Maria Antònia Munar

Balti Picornell, el que fuera presidente del Parlament, colgó ayer en sus perfiles de las redes sociales una foto histórica de sus tiempos de desmadre con la peña El Cosso. Aparece junto a la expresidenta de UM, del Consell y también del Parlament, Maria Antònia Munar, de cuando era cargo público y se desplazó hasta Felanitx para asistir a las celebraciones de Sant Agustí. Es la imagen que acompaña estas líneas, donde se puede apreciar lo histórico del documento gráfico de Picornell.

Los peñistas de El Cosso se colocaban a la salida del oficio religioso en Es Convent y colocaban un palio. Allí era de obligado cumplimiento que todas las autoridades políticas pasaran por debajo del palio mientras los peñistas los vitoreaban o les increpaban. En honor a Maria Antònia Munar hay que decir que siempre se sumó a la fiesta de los jóvenes y nunca rehuyó de cruzar el palio a sabiendas que le podían estropear el peinado.

Según Picornell, la imagen es de 2002, de cuando la uemita era presidenta del Parlament, y en ella se muestra lo cómoda que estaba Munar disfrutando de la fiesta debajo del palio de la peculiar peña. «El yin y el yang de la política isleña», afirmó Picornell.

Vicenç Thomàs | ‘Escondió’ el escrito de la Abogacía del Estado contra el pago de la insularidad incluso a Més

Los diputados de Més per Mallorca no están muy contentos con el presidente del Parlament, el socialista Vicenç Thomàs. Resulta que Thomàs se negó a enseñarles el escrito de la Abogacía del Estado con las alegaciones al recurso de la Cámara que aseguraban que el Gobierno no está obligado a pagar la insularidad a Balears que marca el REB. El portavoz de Més, Miquel Ensenyat, pidió a Thomàs poder ver el escrito y le pusieron de excusa que primero debía pasar por la mesa del Parlament. La sorpresa de Ensenyat, socio de Thomàs en el Pacto, fue que se enteró de lo que apuntaban las alegaciones de los abogados del Estado en la prensa al día siguiente. Los nacionalistas aseguraron que ya no se «fían ni un pelo» de Vicenç Thomàs.

Biel Company | Renuncia como diputado y ya hace el equipaje para dejar el Parlament en septiembre

Biel Company, el expresidente del PP, firmó el viernes su renuncia como diputado del PP que tendrá efectos a 31 de agosto. De esta forma cobrará todo el mes de agosto antes de abandonar la política. Company ya ha hecho el equipaje de sus bártulos en la Cámara balear. Le sustituirá como diputada la médico Isabel Borrás, mientras que Toni Costa asumirá las funciones de portavoz y Núria Riera las de portavoz adjunta. Company se marcha a la empresa familiar de productos agrícolas a poner en marcha nuevos proyectos. Su entorno apunta que también ha tenido ofertas de importantes empresas privadas mallorquinas.