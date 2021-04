Calvià presenta un informe pionero. Se trata del Estudio sobre los conocimientos y la percepción sobre la educación y la salud afectiva y sexual y de prevención de las violencias machistas en el municipio de Calvià. Es el primer diagnóstico local de estas características que se realiza en el Estado. Coordinado desde el área de Igualdad, los resultados se han presentado a la comunidad educativo. El siguiente paso será activar a partir del curso que viene un programa piloto en los centros educativos del municipio que consistirá en realizar un taller cada trimestre, relacionado con las temáticas de cuerpo, deseo y afectividad. El objetivo es llegar a las familias, al alumnado y a los equipos de docentes que participen, en este caso con la colaboración del CEP Calvià (Centre de Professors de Calvià). Además, se llevarán a cabo otras actividades complementarias que ofrecerá el Ayuntamiento para implantar las 10 horas mínimas necesarias para la efectividad de cualquier programa de educación sexual integral. Y es que este primer análisis detecta las carencias y las mejoras que serían necesarias, que se intentarían subsanar con este nuevo programa.

El estudio detecta “cierto sesgo de género” que incluye ciertos estereotipos. Por ejemplo un 18% considera bastante normal o muy normal los celos es las parejas. También pone de manifiesto ciertas creencias tóxicas como pensar en la pareja como una posesión, un pensamiento que tiene un 37,3% de los encuestados, aunque haciendo una escala del nivel de sexismo se observa que las puntuaciones se encuentran en niveles inferiores a la mitad del recorrido (de 0 a 7). Sobre las creencias tóxicas, un 39,8% considera los celos como normal, bastante normal o muy normal.

En cuanto a las relaciones sexuales, la mayoría de adolescentes de Calvià de 14 a 18 años (un 63,7%) está correctamente informado sobre los riesgos de embarazo o ITS, pero un 36,3% cree que estos riesgos no existen o no lo sabe. Y a la pregunta directa sobre el consumo de pornografía, el 56,4% confirma que sí consume, con una clara diferencia por edades: desde un 44,7% entre los más jóvenes (12-13 años) hasta el 61,8% de entre los más mayores. Por género también se observan diferencias: el 82,4% de los adolescentes lo frecuentan, mientras que entre las adolescentes sólo lo hace el 31,1%.

Por parte de los padres y madres, el 93,3% cree que es importante hablar de afectividad y sexualidad con los hijos e hijas, pero hablar de sexualidad incomoda a un 43,6% de los progenitores. Respecto a las respuestas dadas por el alumnado, llama la atención que sólo un 14,2% de padres y madres cree que su hijo o hija ve material pornográfico.

Entre el alumnado de primaria este primer diagnóstico concluye que un 25,6% de los que han recibido algún tipo de formación afectiva y sexual (EAS), no ha quedado satisfecho respecto a las dudas, curiosidades o intereses, y que un 59% resuelve estas dudas con su madre, padre o personas con funciones de tutoría. En cuanto al alumnado de secundaria, uno de cada dos no ha quedado satisfecho con respecto a dudas, curiosidades o intereses. La mayoría lo resuelve con amigos y amigas.

El estudio se ha llevado a cabo a través de encuestas y entrevistas directas en los centros educativos a los alumnos de quinto y sexto de primaria; alumnado de ESO, Bachillerato y ciclos formativos, además de padres y madres y profesorado y profesionales del sistema educativo.