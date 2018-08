Delegación del Gobierno en Balears asegura que no se tramita la ampliación de ningún muelle en Son Servera

B. C.

Aspecto actual del puerto objeto de polémica. B. C.

Para mañana domingo al mediodía (12 horas) está convocada la manifestación Salvem el Ratjolí! Los convocantes advierten de que "se ha pedido a Costas la ampliación del puerto de la Costa des Pins y lade fondo marino". Por ello dicen que "el Ratjolí está en peligro, Salvem el Ratjolí!" y animan a los ciudadanos a a acudir a la concentración. Habrá nado hasta el puerto. Ante toda esta movida, la Delegación del Gobierno en Balears ha salido hoy, sábado, al paso. Mediante un comunicado asegura: "La, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, no está tramitando la ampliación de ningún muelle ni embarcadero en el municipio de Son Servera". Enhubo una solicitud de ampliación por parte de la Asociación de Usuarios del Embarcadero de Punta Rotja, "pero no hubo respuesta y no se tramita nada".