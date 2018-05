El dueño de ´Las Palmeras´: "Se le dijo tres veces que el camarero era ruso y no entendía el mallorquín"

El dueño de ´Las Palmeras´: "Se le dijo tres veces que el camarero era ruso y no entendía el mallorquín"

El dueño del restaurantede Deià ha asegurado que sus trabajadores

Con esta aseveración, Juan Palenzuela, el dueño del restaurante, ha salido al paso de la publicación que hizo en redes sociales la profesora universitaria Caterina Valriu de supuesta discriminación lingüística en su restaurante que se ha hecho viral en las últimas horas.

Palenzuela, que ha asegurado "estar muy tranquilo" por los comentarios que ha suscitado la publicación de Valriu asegura que "se trata de una ridiculez que me entra por una oreja y me sale por la otra", ya que "esta señora se ha pasado tres pueblos con nosotros". En su opinión, "una mujer de ideología radical se ha subido a la parra con este tema" cuando, a su juicio, "parece que no es la primera vez que aprovecha las circunstancias para hacer lo mismo".

El dueño del restaurante ha explicado que el camarero que fue a atender a la cliente lo hizo en castellano "porque no sabe hablar en mallorquín y se le dijo por tres veces que era ruso y que no lo hablaba", por lo que "no entiendo esta ridiculez que se ha armado".

Palenzuela añadió que "hace más de 40 años que trabajamos en nuestro restaurante y puedo asegurar que es el único en Deià que atiende en mallorquín a los clientes" y calificó de "tonterías y ridiculeces" los comentarios que ha suscitado la publicación de Caterina Valriu en las redes sociales "que solo sirven para aprovecharse de las circunstancias". El dueño de ´Las Palmeras´ sostiene que "se escriben muchas tonterías, aunque me entran por una oreja y me salen por la otra".