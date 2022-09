Una mar de bicicletas. Este es el aspecto que ofrece esta mañana una nave industrial del polígono de Son Castelló, que alberga las 800 unidades que se instalarán en la primera fase del nuevo servicio de Bicipalma, que la Empresa Municipal de Aparcaments (SMAP) ampliará y renovará completamente. Se espera que el nuevo servicio esté operativo el próximo mes de diciembre y, en consecuencia, se dejen de utilizar tanto las bicicletas actuales como las estaciones.

El alcalde de Palma, José Hila, junto con el teniente de alcalde de Movilidad, Francesc Dalmau, han visitado esta mañana la nave en la que están depositadas estas nuevas unidades. Hila ha manifestado ha vivido un momento "muy emocionante" rodeado de las 800 bicicletas de las 930 que finalmente se incorporarán a la nueva Bicipalma, que ha calificado como "una muestra más de nuestra apuesta por la sostenibilidad y por dar a la ciudadanía alternativas el vehículo privado para sus desplazamientos".

Por su parte, Francesc Dalmau, ha recordado que con el cambio previsto del actual servicio de Bicipalma "solo va a quedar el nombre", por que se van a sustituir las 260 bicicletas actuales por otras 800 en una primera fase y otras 130 en una segunda, de las cuales un tercio serán eléctricas. Además las 36 estaciones actuales prácticamente se duplicarán pasando a ser 72, llegando asimismo a barriadas situadas fuera de la vía de cintura como Son Rapinya o el Rafal, entre otros.

Este cambio se completa con una red de carriles bici que ya supera los 100 kilómetros. Con esta iniciativa, que ha sido posible gracias a la aportación económica de los fondos Next Generation de la Unión Europea, que sufragan esta apuesta por la movilidad sostenible con 2,9 millones, se pretende dar alternativas de movilidad a los ciudadanos con el finde reducir los actuales 50.000 desplazamientos que se realizan diariamente en coche en Palma para cubrir una distancia de menos de un kilómetro.

El proceso de implantación de la nueva Bicipalma ha cambiado por razones de carácter operativo. Inicialmente se había planteado implantar las primeras nuevas estaciones en los emplazamientos más alejados y en los que ahora no existe. De esta forma, se preveía un período de transixión entre los meses de septiembre y diciembre en los que "convivirían ambos sistemas". No obstante la necesidad de ejecutar primero las conexiones en los nuevos emplazamientos de las estaciones ha aconsejado cambiar el sistema de implantación de tal forma que se va a comenzar la sustitución por las ubicaciones existentes. Mientras tanto continuará operativo el sistema actual, aunque a medida que se vayan instalan do nuevas estaciones tendrá menos operatividad. Se prevé que en diciembre el nuevo sistema esté completamente operativo, aunque posiblemente habrá un período de tiempo, que se pretende sea lo más breve posible en que el servicio no funcionará.

Para la utilización del servicio ya no será necesario utilizar la tarjeta ciudadana, puesto que funcionará mediante una aplicación movil, previa inscripción. Por el momento solo podrán utilizarlo los ciudadanos residentes en Palma, aunque no se descarta que en un futuro se pueda extender a los visitantes.

También se prevé la posibilidad de establecer estacionamientos temporales para determinados eventos como partidos de fútbol de Son Moix, o conciertos en Son Fusteret. De esta forma los usuarios de Bicipalma podrán acudir a estos acontecimientos con bicicleta dejándola aparcada en una de esta estaciones temporales. Todas las unidades cuentan con un sistema de geolocalización y todos los anclajes de las estaciones admiten bicicletas eléctricas.