El alcalde de Palma, José Hila, ha desautorizado hoy al concejal de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, al rechazar poner fecha al inicio de la reforma de la Plaza de España. "Alberto [Jarabo] se adelantó un poco porque la obra no está licitada todavía. Así que es difícil saber cuándo se adjudicará cuando ni siquiera está licitada. Lo que se aprobó fue el proyecto, que después se tiene que licitar, que se tiene que adjudicar y además resolver todos los recursos que puedan poner las empresas que pierdan la adjudicación, algo que siempre sucede cuando hay una inversión importante. Después de todo eso empezará la obra", ha subrayado Hila durante una visita a las obras de renovación de las aceras en el barrio del Vivero.

Jarabo, miembro de Podemos y socio del PSIB en el Gobierno municipal, anunció hace dos semanas después de la Junta de Gobierno que la esperada reforma de la Plaza de España daría inicio en septiembre. Las obras se alargarán dieciocho meses e implicarán la renovación del pavimento, el mobiliario urbano y la fuente.

"Es una de las obras más esperadas por la ciudadanía y cuando empiece se hará por fases para molestar lo mínimo posible. No estará todo el tiempo la plaza abierta, se hará por sectores para que todos mantengan la actividad. Pero una obra de este tipo cogerá un verano o una Navidad. Obras de esta entidad no se pueden hacer en tres meses. Pido comprensión porque durante muchos años comerciantes y vecinos se van a beneficiar de una mejora que todos han pedido. Es una obra esperada desde el mismo día que se hizo la plaza de España, porque al día siguiente ya empezó a dar problemas. A mí es una de las que me han pedido. Es uno de los lugares más importantes de la ciudad para residentes y turistas y tiene que estar en las mejores condiciones", ha señalado el alcalde, que ha reiterado su negativa a aventurar una fecha para el inicio de la ejecución del proyecto.

"No solo depende de nosotros, si no de si las empresas recurren y de cuándo lo hacen porque pueden presentar muchos recursos durante el procedimiento. Habitualmente no doy fechas de inicios. Sé en qué momento de procedimiento estamos y a día de hoy todavía se tiene que licitar la obra", ha señalado.

La pasada semana la regidora de Infraestructuras, Angélica Pastor, ya dejó en el aire que el inicio de la reforma pudiera llevarse a cabo en septiembre.

Asimismo, ha manifestado que mientras duren los trabajos se mantendrá el carril bici y el acceso rodado al Mercat de l'Olivar porque "es un compromiso que tenemos con el mercado".