Alcorques floridos, una novedad que se estrena este año

La siembra de flores de temporada en parques, plazas y rotondas, reanudada por segundo año consecutivo después de la pandemia y como consecuencia de disponer de un nuevo contrato de mantenimiento de Parques y Jardines plenamente en vigor y no en situación de prórroga extraordinaria como ocurrió en 1018, 2019 y 2020, incorpora este año una novedad. Se trata de los denominados alcorques floridos, consistentes en la siembra de flores de temporada en el espacio de tierra que rodea a los árboles normalmente sembrados sobre aceras. En la imagen se puede apreciar el aspecto de uno de estos alcorques floridos, con los ejemplares recién sembrados. Desde Infraestructuras se ha informado que en las próximas dos semanas se procederá a la siembra de aproximadamente 500 metros cuadrados en diferentes espacios en la zona del Llevant con un total de 2.159 plantas, en espacios de la calle Manacor, Foners, en la rotonda de les Meravelles, la marina del Portitxol, Son Oliva, Ses Veles, en la mediana de la calle Aragó, en la rotonda de la calle 16 de Julio, sa Indioteria, Can Pere Antoni y en la rotonda de Verge de Montserrat.

La descoordinación provocó el retraso de las obras de Rodríguez Méndez

El lunes estaba previsto el inicio de las obras de reordenación integral de la calle Rodríguez Méndez por parte de la empresa adjudicataria de las obras, Melchor Mascaró, valoradas en casi un millón de euros. No obstante, los trabajos no pudieron iniciarse tal como estaba previsto en la acera situada en el lado de la iglesia de Sant Sebastià, puesto que Emaya, sin previo aviso, había ocupado un carril en el otro lado de la calle. Por ello, los obreros de la empresa contratada por Infraestructuras debieron conformarse instalando varias señalizaciones, aunque no pudieron ocupar todo el carril de circulación tal como estaba previsto, lo que provocó un gran enfado de la concejala Angélica Pastor.