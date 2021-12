La capitalidad servirá para rehabilitar el mercado municipal del Camp Redó

El Govern balear y el Consell de Mallorca aportarán al Ayuntamiento de Palma el próximo año un total de 7 millones en cumplimiento de la Ley de Capitalidad para que sean destinados a la ejecución de proyectos culturales, equipamientos deportivos, educativos y de mercados y en los barrios.

Entre las inversiones directas que ejecutará el Ayuntamiento se incluyen la rehabilitación del mercado municipal del Camp Redó, el incremento hasta un millón de euros para subvencionar el arreglo de viviendas en barrios vulnerables, la adecuación del solar para su posterior cesión a Educación para la construcción del futuro instituto de Son Ferriol, o la ejecución del proyecto de Cultura Popular en Son Cànoves del Secar de la Real.

Asimismo, el Consell de Capitalidad celebrado ayer presidido por el alcalde de Palma, José Hila, con la presencia de la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores del Govern, Rosario Sánche, y la de Presidencia y Función Pública, Mercedes Garrido, acordaron «compensar» con otros 23 millones hasta alcanzar los 30,6 una serie de actuaciones que ejecutarán en Palma tanto la administración autonómica (por un importe de 19 millones) y la insular (por otros cinco).

Al término del Consell el alcalde agradeció «la implicación del Govern y del Consell, porque con estos 7 millones de inversión directa podremos mejorar las infraestructuras y servicios de la ciudad y actuar en numerosos barrios».

Entre los proyectos que serán gestionados por el Ayuntamiento con cinco millones aportados por el Govern se incluyen la renovación de la flota de vehículos de la Policía Local y de Protección Civil por un importe de 800.000 euros; 100.000 euros para el proyecto de iluminación del paseo Pere Sans Garau de Son Sardina; 1.000.000 euros para subvencionar la rehabilitación de viviendas en barrios vulnerables; otros 100.000 euros para la convocatoria del concurso arquitectónico para las galerías comerciales de la Plaza Major; 130.000 euros para la rehabilitación de la antigua cárcel; 470.000 euros para la dotación de servicios del solar de Son Llàtzer para el instituto de Son Ferriol; 2.000.000 euros para la reforma del Camp Redó; 200.000 euros para el Centro de Cultura Popular en Son Cànoves del Secar de La Real y otros 200.000 euros para servicios y materiales den nuevo centro de Can Ribas.

Asimismo, de los dos millones que aportará el Consell para inversiones directas 470.000 se destinarán a la reforma del Mercat del Nou Llevant; la elaboración del proyecto para la construcción de una pista de atletismo por 260.000 euros; el proyecto de reforma de la plaza de Sant Cosme de Son Cotoner, por 800.000 euros y la rehabilitación de la antigua cárcel por otros 470.000 euros.

Por último, el acuerdo contempla también inversiones por valor de 19 millones por parte del Govern como compensaciones en actuaciones que serán ejecutadas por la Administración autonómica, relacionadas con la construcción de viviendas de Protección Oficial y equipamientos sanitarios, deportivos y educativos.

El acuerdo también incluye el importe de inversiones consolidadas con financiación plurianual como los 3 millones del Fondo de Cooperación Local, y la anualidad de un millón correspondiente a 2022 de las obras de reparación del pabellón de Son Moix.

Un 39% de inversiones del Govern se hacen en Palma

O no llegan o se pasan. Desde que en 2006 se aprobó la primera versión de la denominada Ley de Capitalidad, que obliga a las administraciones autonómicas (Govern y Consell) a transferir cada año «un mínimo de 30 millones» al Ayuntamiento de Palma para compensar los costes de la capitalidad, nunca se ha cumplido. Como mucho, en el pasado mandato algunos años se dieron hasta 11 millones para inversiones y el resto hasta llegar a los 30 millones se «compensaba». La Ley también establece la obligación de que los presupuestos del Govern contemplen al menos un 16% del total de las inversiones previstas a Palma. Normalmente este dato no se da cuando se celebra el Consell de Capitalidad. Ayer la consellera Rosario Sánchez sí que lo dio y, en este caso, el porcentaje mínimo es superado con creces. En concreto, un 39%, puesto que de los 429 millones consignados como inversiones, 167,8 se ejecutarán en Palma. Lo dicho, o no llegan o se pasan.