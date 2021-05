No son símbolos esotéricos ni restos de prácticas religiosas o espirituales indeterminadas. Tampoco fruto de actos vandálicos o de gamberradas de personas sin escrúpulos que no tienen inconveniente en actuar en una zona protegida. Los círculos de piedra aparecidos en es Carnatge, denunciados por la asociación proteccionista Arca ante el Ayuntamiento de Palma al tiempo que le pide la restauración de la zona protegida y que aumente al vigilancia, no son más que parte de una experiencia piloto para favorecer la reforestación de esta zona declarada como Área Natural de Especial Interés (ANEI).

Así lo han explicado este mediodía desde el departamento de Parques y Jardines de Cort, quien ha manifestado en una nota que esta experiencia piloto se lleva a cabo en coordinación del Centre Forestal de la Consellerai de Medio Ambiente con el fin de que, además de revegetar la zona, parar la erosión provocada tanto por las lluvias como por el paso de las personas y perros.

Además se ha aclarado que las piedras utilizadas provienen del vivero municipal. Su colocación en forma de círculos o de espacios cerrados permiten acumular arena y permiten arrelar las plantas. Se trata, aseguran, de una actuación "con un impacto mínimo en este entorno en el que se encuentra uno de los yacimientos más importantes del período Cuaternario del Mediterráneo occidental. Por esta razón se decidió no señalizar estos espacios ya que se trata de una prueba piloto y se pretendía una mínima intervención e impacto visual.

Se trata de tres montones de piedras distribuidas en círculos que se colocaron en diciembre de 2020 con ayudas de voluntarios de la Red Forestal. Se sembraron semillas de especies que pueden sobrevivir en este ambiente seco, con poco sol y próximo al mar y que no tienen raíces profundas como es el caso de la camomila de mar (Anthemis maritima), estrella de mar (Asteriscus maritimus), y dos especies de Limonium, el gibertii y el companyonis.

Se prevé que después del verano se valorará como ha evolucionado esta prueba piloto y se decidiera si se retiran las piedras o se ponen otras más grandes para que las personas no las pueda mover.