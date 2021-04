Llega a Palma el buque hidrográfico Tofiño

A primera hora de la mañana de este viernes ha atracado en la base naval de Portopí el buque hidrográfico de la armada española Tofiño, dado que está desarrollando los últimos días una campaña hidrográfica para actualizar la cartografía náutica de la zona.

Se trata de una unidad muy conocida en el puerto puesto que hace ya unas décadas tuvo su base en Mallorca, siendo posible verlo entonces infinidad de veces atracado en la primera alineación del Dique del Oeste, aunque desde hace años sólo visita la bahía muy esporádicamente.

Las características principales del Tofiño son: eslora 58 metros, manga 12 metros, un desplazamiento de 1.200 toneladas velocidad 12 nudos, y una dotación de 65 personas.

Fue construido por la Empresa Nacional Bazán en San Fernando, entrando en servicio en el año 1975. Como sus funciones principales son levantamientos hidrográficos, trabajos oceanográficos y exploraciones del relieve submarino. Está dotado con diferentes elementos técnicos para el cumplimiento de estos menesteres, como sondadores o sonar de barrido lateral, entre otros.

El Tofiño es el segundo buque en la armada en llevar este nombre, que está dedicado a Don Vicente Tofiño de San Miguel, ilustre marino y matemático.

Por su parte, ayer llegó al puerto palmesano el Abb Bentje un carguero polivalente que quedó retenido en el canal de Suez debido al problema suscitado por el portacontenedores Ever Given que quedó atravesado en una de las partes más angostas de esta vía, dando lugar a su cierre temporal.

Como consecuencia muchos buques quedaron retenidos a uno y otro lado del canal a la espera que se solucionara el problema.

Una vez que el Ever Given ha podido zafarse de su situación y el canal ha sido desbloqueado, se ha reiniciado la navegación a través de éste.

El tráfico se ha ido regularizando poco a poco, pero los buques están llegando con retraso a sus destinos.

En principio el puerto de Palma no debería estar muy afectado por estos retrasos dado que los tipos de buques que más usan el canal, grandes portacontenedores, petroleros de crudo, gaseros, entre otros, no recalan en la bahía, pero ha habido una excepción, que es la del Abb Bentje, un carguero polivalente que tenía prevista su llegada en principio para el uno de abril pero que cuando el Ever Given quedó varado, estaba en el mar Rojo, debiendo esperar varios días para poder pasar el canal.

El Abb Bentje es un buque que procede de extremo oriente, concretamente de Tianjin en China, y que después de conseguir pasar el canal y hacer escala en el puerto chipriota de Limassol, ha venido a Palma para descargar un yate según informa Transportes y Consignaciones Marítimas, la empresa consignataria del buque.

Lleva bandera de Portugal y sus características son eslora 138 metros, 21 de manga ,9.611 toneladas de registro y 12.786 toneladas de peso muerto. Pertenece a una serie de diez buques gemelos y fue construido en el año 2004 en los astilleros Jiangdong en China con el nombre de Beluga Efficiency. Se trata de un buque reforzado para el transporte de cargas pesadas, pudiendo además transportar contenedores y cualquier tipo de carga seca.