Ana, la indigente de Pere Garau, ingresada en Son Espases

Ana, la indigente que vive en la Plaza de las Columnas y duerme al raso junto al hostal Baleares, ha sido trasladada esta madrugada a hospital de Son Espases para recibir atención médica. Vecinos y comerciantes de Pere Garau esperan que este sea "el primer paso hacia una solución definitiva" para ella.

"Deseamos que la afectación a su salud física sea recuperable, pese a que creemos que puede ser delicado porque el abandono ha sido largo e intenso", explican quienes dieron la voz de alarma sobre el delicado estado de salud de Ana.

La mujer sufre un proceso infeccioso en una de sus extremidades y quienes trataban con ella a diario temían que pudiera derivar en una gangrena. Por ello, reclamaron una actuación urgente del Ayuntamiento de Palma y del resto de administraciones públicas para proporcionarle los cuidados necesarios y facilitarle un lugar en el que vivir con al supervisión necesaria.

"Cort y el resto de administraciones deben actuar para protegerla y salvarla. Que Ana no quiera ayuda y las instituciones se excusen diciendo que no puede actuar sin su consentimiento nos parece una hipocresía. Ella no tiene libertad porque su mente no rige", explicaba ayer Francisca Molleja.

La petición de los vecinos se ha visto satisfecha esta madrugada cuando efectivos sanitarios han acudido a la plaza de García Orell para atender a Ana, que ya se encuentra hospitalizada en Son Espases para recibir los cuidados médicos necesarios.

"A partir de ahora se debe encontrar una solución definitiva para ella. Repetimos lo que dijimos ayer Ana no está en condiciones para ejercer su libertad en totalidad. Necesita, una vez curada, de un lugar para vivir con supervisión de la administración", insisten los vecinos.