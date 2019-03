Acusan a Ferrer de querer "arañar" votos a Més a costa del conflicto de la EMT

El comité de empresa de la EMT ha acusado al concejal socialista y candidato del PSIB-PSOE en el puesto número ocho en las próximas elecciones a las listas del Parlament de querer "arañar un puñado de votos" a sus socios de Més en el Ayuntamiento "culpando al actual alcalde, que es el máximo responsable" de los paros parciales y la huelga indefinida convocados a partir de la semana que viene.

El portavoz y vicepresidente del comité de empresa Gregorio Casas ha manifestado que "lamentablemente" la dirección de la EMT "no ha tenido una actitud muy positva" en la reunión mantenida el lunes en el TAMIB, lo que ha provocado "que no se haya podido alcanzar un acuerdo para evitar los paros". Ha afirmado que a esta reunión "ni siquieara ha asistito el director de la empresa, Mateu Marcús", hecho que, a su juicio "denota un claro interés en conseguir un acuerdo que no perjudique a la ciudadanía".

Desde el comité insisten en la "ilegalidad" de la convocatoria del bolsín para cubrir bajas, que ha sido el detonante del conflicto, "pero la dirección sigue con sus pretensiones sin importale lo más mínimo los usuarios del transporte". Por ello recuerdan que "lamentablemente, la única herramienta que nos queda a los trabajadores es la movilización".

Agotada la vía de la intermediación en el TAMIB sin acuerdo la dirección, los miembros del comité han alcanzado con la empresa un acuerdo para fijar los servicios mínimos para los paros intermitentes de dos horas en horario de mañana y tarde los días 25, 27 y 29 de marzo y la huelga indefinida de 24 horas a partir del día 1 de abril.

Mientras tanto, la empresa ya ha publicado en el BOIB la convocatoria del bolsín y ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas. El presidente de la compañía pública municipal de transportes, Joan Ferrer, ha reiterado que la convocatoria es legal y se prevé en el convenio colectivo y ha afirmado que los términos del bolsín han sido negociados previamente con los representantes de los trabajadores.

El punto que separa a la dirección de la representación sindical consiste básicamente en que la puntuación para incorporarse a este bolsín temporal solo tiene en cuenta los méritos de los candidatos y los representantes sindicales exigen que se haga un examen con el fin de que, con posterioridad, los trabajadores, cuando finalice la baja que cubran temporalmente, puedan optar a un contrato indefinido, como ocurrió con el bolsín convocado en 2015.