Mortalitat Ayuso

Bernat Morey Colomar. Santa Eugènia.

L’any 2019 moriren 8.000 persones a Balears. L’any 2020 un 7. 2 % més per mors covid. Unes 600 persones més. Una barbaritat, si, però comparin amb la Comunitat de Madrid. Allà han tengut un 43% més de mortalitat. Aquí serien 3.400 persones més. Les polítiques del Govern, a pesar de les travetes foranes i locals i d’ una economia i una administració colonial i centralista que condiciona Sanitat i impedeix el control del territori (i de l’epidèmia- vacunació) han salvat 2800 persones. Quasi 3000 persones més hauríem mort aquí si haguéssim aplicat el del trio Aguirre- Botella- Ayuso. El trio calavera. Això per no parlar de la temporada turística que hauria volat. I amb tot això surt una tal Pro- ends cridant llibertat. Que n’hem de pensar del tot plegat quan la seva «Libertad» són morts i crisis. Moltes gràcies Senyora Armengol. Presidenta. Moltes gràcies.