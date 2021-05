Baltasar Llompart. Valldemossa

No és la llei alló que cercam. Ja sabem llegir i sabem que algunes coses com un referéndum o una autodeterminació són il.legals segons la llei espanyola. No és llei que demanam: Es justicia!! O no hi ha hagut sempre lleis injustes? Les hem de recordar o no importa? Idò és ben necessari que deixem de parlar de lleis i començem a parlar de justicia.