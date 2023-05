Apreguntes dels periodistes sobre les causes de la derrota del Real Madrid en el partit de semifinals de Champions front al Manchester City, Ancelotti respongué: «el rival ha jugat millor que nosaltres». Resposta incorrecte. El Madrid no perdé perquè el seu rival hagués jugat millor sinó perquè va jugar a una altre cosa, a un altre joc, justament un joc que és producte de l’exquisida imaginació del seu entrenador, Josep Guardiola. Un joc que, quan es consuma, a més de rematar, produeix un misteriós efecte hipnòtic en els jugadors de l’equip contrari que els deixa paralitzats. Els quaranta cinc minuts de la primera part del partit mereixen figurar en el museu del futbol com una de les més belles i audaces interpretacions de l’esport amb més seguidors del món.

Guardiola, acabat el seu aprenentatge com a jugador a les ordres de Cruyff, ben igual que els grans de l’art ho fan a l’atelier, tengué la sort de continuar en el Barça com a novell entrenador. En aquell màgic moment, els deus se’n recordaren d’ell i li oferiren en safata de plata una excelsa plantilla encapçalada per Messi, peça clau per encetar el seu somni. L’acompliment del seu treball, descomptades les paneres al Madrid, tengué com a fita la victòria a Wembley en la final de la Champions 2008 contra el Manchester United entrenat pel mític Alex Ferguson que no se’n podia avenir del joc desplegat pel Barça. Josep Guardiola, fill del país de Tàpies i Gaudí, durant tots els anys de la seva ja llarga carrera s’ha mantingut fidel al seu personal manual d’instruccions, això sí, contrastant-lo amb el futbol practicat a altres països. Allò que em sembla més sorprenent és que la seva indiscutible i definitiva entrada triomfal al Parnàs del futbol hagi coincidit amb el seu quefer d’entrenador d’un equip anglès que juga en una lliga dominada per una molt diferent tradició futbolística. De moment, la seva trajectòria ja està provocant una revolució dins la Premier que ha obert la porta a una llarga teringa d’entrenadors que han begut del seu llibret inspirador.