Carla Simón, cuatro días de ‘indepe’

La incursión de la directora Carla Simón en el cine independiente de la política ha dado para un cortometraje. Pero el guion es de premio. A saber: Una joven cineasta reconocida internacionalmente por retratar la vida y desafíos de las pequeñas comunidades agrícolas, con especial predilección por sus atmósferas densas e intrahistorias, se suma a una candidatura para las elecciones municipales de su pueblo de 1.700 habitantes, Les Planes d’Hostoles. Lo hace porque quiere pensar globalmente y actuar localmente, como suele predicarse, y devolverle algo al lugar que ama y fue escenario de su infancia retratada en Estiu 1993, película que arrancó su fulgurante carrera. Le cae bien el cabeza de cartel y se fía de su proyecto. Va en el número diez y sin adscripción al partido, que es Junts per Catalunya. Nada más anunciarlo, le llueven miles de mensajes recriminatorios y acusaciones de facha, advenediza o incoherente. Como no todos hemos nacido para ser el francés de As Bestas y dejarnos el pellejo en el intento de integrarnos en la aldea, Carla Simón renuncia a participar en la contienda del 28M. Cuatro días ha durado su nombre en la cartelera electoral, una aventura corta pero intensa. Ni siquiera una mujer curtida en aguantar las críticas ha soportado el aluvión de opiniones faltonas sobre su pensamiento y decisiones personales, muchas procedentes de gente que no sabe ubicar su pueblo en el mapa. Antes de recular, ha tenido que aclarar que no es de Junts ni comparte su ideario.

La política, como el cine, no es para aficionados. La directora barcelonesa lo intuía cuando regresó de los últimos Goya con las manos vacías aunque tenía once nominaciones y la Academia había elegido como representante española a los Oscar su película Alcarràs, Oso de oro en el Festival de Berlín, rodada con actores no profesionales. Deberá tomar nota para el próximo casting. Como el séptimo arte, tampoco los partidos tienen una especial inclinación por abrirse a los independientes, que llegan con fanfarria a la fiesta de la democracia cuando los curritos afiliados llevan años surtiendo el mueble bar, colocando las sillas y barriendo la pista de baile. Entra un fichaje estrella porque el candidato se empeña, sale alguien que lleva años cobrando un sueldo público o esperando para hacerlo. Cinco de los ocho concejales de Junts x Cat en Les Planes d’Hostoles dimitieron en bloque para dar la bienvenida a Carla Simón, al día siguiente de anunciarse su incorporación. Hay formas más sutiles de expresar la opinión sobre el reclutamiento de nueva sabia y talento al equipo, pero les queda poca legislatura. Para consuelo de la laureada cineasta, otros muchos se estrellaron contra los muros de la partitocracia antes que ella, a derecha e izquierda, solo cambian los plazos que aguantaron antes de largarse. La escritora Maria de la Pau Janer fue incluida por el socialista Josep Moll en su candidatura para en ayuntamiento de Palma, pero tuvo que renunciar por una rebelión de mujeres socialistas que la acusaron de infiltrada y florero. Tampoco tuvo una acogida calurosa cuando años después Jaume Matas del PP la presentó como estrella de su lista al Parlament. En esta ocasión, devolvió su escaño sin estrenar al dimitir su mentor. En fin, que pensándolo mejor, los avatares políticos de estos otros indepes tal vez darían para una serie protagonizada por Toni Cantó.