A Miquel Morell, escultor (III)

De prematura vocación, muy pronto asistió a las clases de l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics en Palma. Empezó a modelar y dibujar, se decantó por la escultura. Dejaría el Bachillerato para ser ayudante en el estudio del escultor Tomàs Vila, recuerden el payés que da forma a la obra El darrer vestit a l’ample en la Plaça de l’Olivar, puerta suroeste.

Se interesó por Rodin, Llimona, Clarà, Hugué y Gargallo. Pero quedó del todo hechizado con Giacometti, que sería muy notable influencia en casi toda su obra. En busca de la verticalidad iba depurando sus obras al máximo llegando a producir auténticos esquemas de sus figuras. Los personajes suelen ser anónimos y con un áurea de tristeza en su conjunto. Dedicó, por encargo, algo a lo religioso. Maternidades y figuras de Jesucristo, Sant Francesc d’Assís y otras. Por otro lado como dibujante ha utilizado una expresión más realista. En 1957 expone por primera vez en la galería Danús y se irán sucediendo sus salidas, año tras año, en colectivas o individuales. Su primera vez en solitario fue en 1963 en el Cercle de Belles Arts, de Palma. Luego vendrían Barcelona, Felanitx, Puerto Rico, Dayton, Maó, Bélgica y otras. Hay obra suya en el Museu d’Art Modern de Barcelona y en Can Prunera de Sóller. En 1995 se fue a vivir a Albacete y se irá perdiendo la pista del conjunto de la obra de este escultor rompedor con los academicismos, se suceden diferentes acontecimientos y decisiones personales, o no, que van a condicionarlo todo en el futuro. El suyo y el de su obra.

Sí, hemos vuelto a Miquel Morell al recibir muchas muestras de cariño y admiración hacia su persona, su obra y trayectoria por lo que representa. Algunos mensajes emocionados y enriquecedores, algún otro rozando la calumnia o cuestionando su autenticidad como artista recreándose en la crueldad de los ignorantes y dejando al descubierto un gran desconocimiento de lo que vivió, Miquel, en sus últimos años. Alguien pregunta de forma poco elegante: ¿qué obra? y en eso estamos sus viejas amigas y amigos. Y entre todas ellas , Lynn Tipper Jones, con un emotivo e interesante escrito. Y unas cuantas más en la misma línea evocando al añorado artista, pero una muy concreta, y del mismo ramo artístico que Morell, sin querer salir del anonimato, derivó en visita y se acercó a la librería y durante parte de la mañana nos dio un muy interesante repaso de anécdotas y otras joyas para pasar más tarde a lo más serio e inquietante. Poca broma.

Representaba a un grupo de amigas y amigos, por lógica bien entrados en años y que no entendieron el paso dado por el escultor en su «autoexilio» y se preguntan, en voz alta, dónde ha ido a parar el conjunto de sus obras no localizadas en los museos de prestigio y algo mucho peor, reclaman poder saber dónde está Miquel, nuestro artista en el centenario de su nacimiento que puede que todavía no haya recibido la última voluntad. Su gente no sabe dónde poder llevar un ramo o cualquier otra cosa en este año de homenaje. No consta enterrado ni en la ciudad manchega ni en su querida Mallorca de donde todas y todos opinan que nunca debiera haber marchado. Se sabe que su amigo, y también añorado, poeta Bartomeu Fiol hizo todo lo posible para recuperarlo, algo ya debía intuir pues hoy se sigue sin conocer exactamente dónde descansa nuestro escultor Miquel Morell Covas en el centenario de su nacimiento. La persona que lidera la enmienda y algunas personas más agradeceremos cualquier información al respecto. Gracias.