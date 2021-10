El desliz | La huella ecológica de los pijos

Son tronchantes las crónicas de la gala de entrega de los mencionados galardones, acaecida el domingo en la capital de ese país de supermercados desabastecidos de alimentos con conservantes y colorantes y de gasolineras sin gasolina por el Brexit. Pijipis en acción. Dando ejemplo, el duque de Cambrigde vestido con una chaqueta verde hierba y su mujer Kate Middleton reciclando un vestido de Alexander McQueen que ya se puso una vez para la ceremonia de los Bafta, y cuyo precio equivale al de todo mi armario de prendas barateras fabricadas de forma insostenible y compradas en el híper, multiplicado por cien. Sobre el escenario, artistas locales millonarios llegados por medios menos contaminantes al palacio Alexandra de Londres, donde tuvo lugar, para un público de estrellas, empresarios y aristócratas. Cantaron Ed Sheeran y Coldplay, grupo que generó la electricidad necesaria para sus instrumentos y altavoces a partir del pedaleo de sesenta ciclistas que sudaban al ritmo de Viva la vida, o la vidorra ajena. Impresionante derroche de imaginación de la banda de Chris Martin para lograr una huella de carbono prácticamente inexistente. Se ve que algo se le pegó de su ex Gwyneth Paltrow, otra activista de la comida orgánica que vende todo tipo de artefactos derivados de las pseudociencias, incluidas velas con el olor de su vagina. Buscando la reinvención ecológica, se les ha ocurrido el aprovechamiento de la fuerza bruta de los desgraciados. Un oficio con futuro, el de darle a los pedales para que los ricos vean la tele, enfríen sus domicilios o enchufen la depiladora. Se parece un poco a la explotación esclavista, pero con algodón orgánico y un propósito filantrópico: que las generaciones futuras tengan aire limpio que respirar. Y acelera, pringado, ahí con energía, que no se me carga el móvil y quiero hacerme un selfi con el bocata de alfalfa kilómetro cero.