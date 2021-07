El TC otorga a Vox un éxito político de envergadura

Tratar de minimizar el resonante éxito que el TC ha ofrecido a Vox es de ilusos. La extrema derecha se ha hecho, merced a Tribunal al que se puede cuestionar legitimidad por estar incompleto y tener con mandato caducado a varios de sus magistrados, lo que se hace extensivo, en su totalidad, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluido su presidente, el oblicuo Carlos Lesmes, con un trofeo que tiene y tendrá importantes repercusiones políticas. No sorprende la estupefacción con que algunos medios de la derecha acogieron el miércoles la sentencia que anula el confinamiento establecido en marzo de 2020 al amparo del Estado de Alarma: cómo hacer para atizar al Gobierno sin que la extrema derecha obtenga rentas excesivas de la sentencia, provocada por su recurso; no dejar, otra vez, en evidencia al PP. Por ello se ha resaltado la división del TC: seis magistrados a favor del recurso por cinco en contra. Entre los favorables a estimarlo Encarnación Roca, vicepresidenta del TC, magistrada propuesta por el PSOE. Se desbarata la pretensión de establecer que ha sido la derecha del Constitucional la que ha hecho inmenso favor a Vox. No ha sido así, puesto que el presidente Juan José González Rivas, conservador propuesto por el PP, y el magistrado Carlos Ollero, del Opus Dei, que batalla infructuosamente para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley del Aborto, han quedado en minoría avalando la legitimidad del confinamiento. Un cierto galimatías, que, en realidad, no lo es, puesto que lo que ha habido, según expertos en Derecho Constitucional, ha sido debate doctrinal, alejado de la calle, que pasa por establecer cómo pueden restringirse derechos fundamentales. El de libre circulación lo es sobradamente.