El 21 de julio llegará la serie de 'Socios y sabuesos', la emblemática cinta familiar de 1989. Después de que Disney+ compartiese el primer tráiler, hubo un detalle que llamó mucho la atención y es la inesperada muerte del personaje original interpretado por Tom Hanks, Scott Turner. Un elemento que ha provocado que muchos fans se pregunten qué ha pasado y por qué el meticuloso detective ha fallecido.

El tráiler no da muchos detalles sobre el motivo de su deceso, solamente que el detective le deja en herencia a su hijo Scott (Josh Peck) a Hooch, el gigante perro mastín francés. Ahora bien, el can que le lega Turner sénior a Turner júnior no es el original, sino, como el propio protagonista de la serie, otro heredero y sucesor.

El avance muestra que este nuevo Hooch es muy similar al original, lo que significa que a Scott hijo le causará varios quebraderos de cabeza, aunque le será de gran ayuda a la hora de resolver crímenes. Por otro lado, el que Turner sénior le dejase una carta de despedida junto con el perro indica que el personaje de Tom Hanks sabía que iba a morir, lo que descarta que su fallecimiento haya sido repentino.

Habrá que esperar si Disney se atreve a lanzar otro adelanto de la serie o, por el contrario, opta por mantener el misterio alrededor de la muerte del personaje de Hanks en la pequeña pantalla. Por el momento, ya el avance mostrado indica que la ficción buscará mantener el espíritu de su película predecesora.