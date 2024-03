Antena 3 emite esta noche a las 22:00 horas un nuevo capítulo de 'Secretos de Familia'. En el episodio, Ceylin e Ilgaz se vuelven a casar. Los dos están muy felices y van a visitar a su hija. Al día siguiente reciben una gran noticia: pueden recoger a Mercan y llevarla a casa. La familia de la pequeña va a conocerla poco a poco con mucha ilusión.

Además, Ceylin confiesa a Ilgaz que tendió una trampa a Filiz para meterla en la cárcel y proteger así a Mercan, pero asegura que ha dejado su puesto como fiscal para ser justa.

Can se gasta el dinero de Kadir y éste le mata delante de Yekta, Osman y Çinar a modo de amenaza. Los tres se quedan muy afectados.

‘Secretos de familia’ es una de las ficciones en emisión desde 2021 de mayor éxito en Turquía, siendo número uno de audiencias en su primera temporada. Sus sobresalientes datos y la gran repercusión en su país de origen le han llevado a la renovación por una segunda temporada, que está siendo emitida a lo largo del presente curso televisivo en Turquía.

Vendida a más de 20 países, esta nueva producción cuenta con un elenco de intérpretes como las estrellas turcas Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz, sus dos carismáticos protagonistas y cuya química como Ilgaz y Ceylin ha sido muy destacada por los seguidores de la ficción.

Íker Jiménez capitanea un grupo de especialistas y expertos que acerca el mundo del misterio y de lo inédito a los espectadores de ‘Cuarto Milenio’, esta noche a las 21:30 horas en Cuatro. El programa aborda, además, temas clásicos de la parapsicología, entre ellos ovnis, fantasmas y psicofonías.

Telecinco emite esta noche a las 22:00 horas una gala especial (en teoría la última) de 'Gran Hermano Dúo'. Marta Flich será la encargada de desvelar al ganador de la edición tras no haber podido hacer el pasado jueves debido a un error técnico en la aplicación.

Lucía Sánchez y Asraf Beno se disputan el maletín. Ambos se quedaron ayer en shock cuando, a unos minutos del final de la gala, Marta Flich pidió disculpas por un problema que impedía proclamar al ganador.

Ahora bien, ¿a qué hora conoceremos al segundo ganador de 'GH DÚO'? La cadena no ofrece nunca el orden de las escaletas de sus programas y que siempre se anuncia el ganador en los últimos minutos de la gran gala final. Como esto no ocurrió el pasado jueves, esta ocasión excepcional se desliza que no está previsto que se alargue la comunicación del ganador hasta bien entrada de la madrugada. Antes y después de darse a conocer la identidad de la persona que gana el reality, habrá un debate con los momentos más destacados de la edición.

Jordi Évole viaja al pasado este domingo a las 21:30 horas en laSexta. 'Lo de Évole' repasará el 11M y analizará su impacto 20 años después en un doble programa especial.

Jordi Évole habla en este programa con Iñaki Gabilondo (entonces director del ‘Hoy por hoy’), Mamen Mendizábal (entonces redactora del ‘Hoy por hoy’) y Javier Álvarez (entonces redactor jefe de tribunales) de la cadena SER; José Antonio Zarzalejos (entonces director) y Cruz Morcillo (redactora de sucesos) de ABC, y con Josep Puigbó (presentador del Telediario 1), Fran Llorente (director de La2 Noticias) y Óscar González (coordinador de Informe Semanal) de TVE. ¿Cómo se cubre el peor atentado que ha sufrido nunca nuestro país?

El primer programa reconstruye lo que sucedió el día 11. La confusión y estupor inicial y la rápida atribución de la autoría a ETA por parte de todo el mundo, desde políticos a medios. Hasta que al mediodía el líder ‘abertzale’ Arnaldo Otegi asegura que los atentados no son obra de la banda terrorista. Y por la tarde se localiza una furgoneta con detonadores y una cinta con versículos en árabe y empiezan las dudas razonables sobre la autoría.

Además, a través de las numerosas ruedas de prensa, comparecencias y declaraciones del entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, y del presidente José María Aznar, el programa constata como el Gobierno no dejó de insistir en la autoría de ETA a pesar de todos los indicios que lo ponían en duda. Algunos medios aseguraron recibir llamadas del gobierno para asegurar su versión. ¿Cómo vivieron esa presión?, ¿Por qué los medios españoles siguieron la versión del Gobierno mientras ya había medios internacionales que la cuestionaban?

Por su parte, en el segundo programa los testimonios revisan todo lo ocurrido entre el día después de los atentados y la celebración de las elecciones que acabaría ganando el Partido Socialista, contra lo que auguraban las encuestas.

El programa finaliza con una reflexión común de todos los entrevistados: lo que sucedió esos días, las mentiras o verdades incompletas que se intentaron establecer como verdad, fueron el origen de lo que sucede hoy. El 11M nos cambió para siempre.