La crítica de Monegal: Lucha libre sobre el cuerpo del difunto Arévalo

A primeros de enero, a Malena Gracia la expulsaron del tanatorio en el que reposaba Paco Arévalo en su ataúd. La familia del difunto no quería que la que fue su novia entre 2020 y 2021 estuviera allí. Y Telecinco tuvo una alegría. Para ellos este es un tema estupendo. Había que exprimirlo. El ‘show’ necrófilo siempre es un buen negocio para este imperio televisivo.

No han tardado mucho. Esta semana, en el programa ‘De viernes’ contrataron a Malena, y al hijo de Arévalo, para que, sobre la tumba del finado, ejecutasen una velada de lucha libre. Los pusieron frente a frente. "¿No os quereis saludar?" les preguntaron Beatriz Archidona y Santi Acosta. ¡Ah! Qué bien lo hacen esta pareja de presentadores. ¡Cómo saben incentivar la reyerta, y a la vez disimular! "¡No quiero verte ni en pintura! ¡Vergüenza me das con esas barbaridades que sueltas por esa boca!" ,gritaba el hijo. "¡Yo a quién quería era a tu padre, no a ti! ¡Si la muerta fuese yo, tu padre habría venido a despedirme! ¡Tienes un corazón muy obscuro!", gritaba Malena. Y los presentadores disfrutaban mucho. Consiguieron una lucha libre mezquina, acorde con la cadena que les cobija. No sabemos lo que habrá pensado Arévalo de este ‘pressing katch’ sobre su tumba. Quizá habrá recordado –de cuando estaba vivo– aquella esquela que apareció en el diario El Progreso de Lugo, en junio de 2021. Una necrológica escrita por la propia finada antes de morir, doña María Paz Fuentes Fernández, en la que detallaba los nombres de los que podían asistir a su funeral, y concluía: "Al resto de gente, que jamás se preocupó durante mi vida, les deseo que sigan tan lejos como estuvieron". ¡Ahh! Quizá Arévalo habría escrito: ‘que Telecinco se mantenga lejos de mi tumba’.

Iker Jiménez (cadena Cuatro) el otro día nos enseñó una aplicación de la Inteligencia Articial llamada ‘La calculadora de la muerte’. Le das datos sobre cómo vives, y la IA te dice el día que te vas a morir. El televisivo psiquiatra forense José Cabrera aceptó el reto. Y la máquina le dijo: vivirás exactamente 27 años más, morirás a los 94. Al principio Cabrera quedó muy complacido. Pero luego se puso a pensar y le pareció que la IA se había quedado corta. No quería vivir 27 años más, quería vivir 35 más como mínimo. Hombre, Cabrera es un ingenuo. Lo terrible no es morirse. Lo horroroso es que tu cadáver sea objeto de la atención de Telecinco.