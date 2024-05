Muchas veces la edad puede ser el escollo o el impedimento más difícil para lograr que una pareja encaje. Y es que si en una cita se preguntan los años que se tiene y uno se pasa más de la raya puede tener graves consecuencias en la cita y mosquear a tu pretendiente o pretendienta.

En 'First Dates' intentan que más o menos las citas que se graban en el restaurante puedan tener las mismas pasiones y una edad parecida, aunque con los nuevos tiempos eso de la edad parece haber quedado en un segundo plano si lo que se siente es de verdad.

Esto es lo que pasó en la cita entre Raquel y Rómulo. La primera en llegar al programa de Carlos Sobera fue Raquel, una mujer de 24 años que le gusta la acción y a la que su pueblo de 600 habitantes se le quedó muy pequeño. La soltera confesó al presentador que se sentía muy ansiosa porque nunca había tenido una cita a ciegas y los nervios se la comían por dentro.

El desafortunado comentario

Por su parte estaba Rómulo, un soltero también de Salamanca que tenía 27 años y que tras ver de lejos a la que iba a ser su cita tuvo buena impresión. Pese al buen rollo que parecía ver nada más verse, un comentario lo cambió todo. "Cuantos años tienes?", preguntaba Rómulo. "24". Respondía Raquel. "Ah, pensaba que eras más mayor que yo". En ese momento Raquel no pudo contener el enfado que llevaba dentro. "¿Qué feo lo que me ha dicho, no? Madre día de mi vida. ¿Perdón? Eso es porque llevo mucho maquillaje, pero en verdad soy un bebé.

La decisión final

Pese al comentario. Raquel y Rómulo se entendieron y quizás, que los dos fuesen desconfiados y se contasen sus experiencias en el amor, ayudó a que la cita fuera más tranquila y sosegada. Además, Raquel no se lo calló y le comentó a su cita que el comentario le había sentado mal.

"Yo diría si lo viera por televisión que ha sido una cita perfecta, es de los que se tienen que ir juntos", afirmó Raquel entusiasmada tras conocerlo. Rómulo también quiso tener una segunda cita con Raquel por su personalidad y porque físicamente le gustó. "Hace muchísimo que no me sentía tan cómodo con alguien que no conocía". Finalmente decidieron irse juntos.