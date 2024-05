Si hay un tema que hace que los invitados de 'Martínez y Hermanos' se sientan cómodos y compartan sus anécdotas más graciosas, es el momento "tierra trágame". Clara Lago, la reconocida actriz española, reveló su propia experiencia embarazosa este lunes en el programa de Cuatro presentado por Dani Martínez, y su relato no dejó a nadie indiferente.

Clara mencionó que tenía varias historias, pero decidió compartir la que considera la más impactante. Antes de narrarla, explicó que ha sido una gran admiradora de Penélope Cruz desde que tiene memoria, lo que la inspiró a convertirse en actriz. Todo ocurrió durante las audiciones para 'Volver', una película dirigida por Pedro Almodóvar, en la que Clara Lago quería interpretar a la hija de Penélope Cruz. "Hice tres pruebas para hacer de su hija", relató.

"Finalmente, no me lo dan y tres días después estoy en el funeral de mi tío abuelo, que había muerto casualmente", continuaba la actriz española, no sin antes poner otra vez en contexto a la gente: "Antes de las pruebas de 'Volver', tenía un tío que era el hermano de mi madre y me gastó una broma llamando al teléfono fijo de casa, haciéndose pasar por Pedro Almodóvar y ofreciéndome un papel para una película".

Clara Lago explicó que en un entierro de su tío abuelo recibió una llamada inesperada. Su madre le dijo que cogiera el teléfono y al otro lado estaba Penélope Cruz, la actriz que la protagonista de 'Ocho Apellidos Vascos' siempre ha admirado y la actriz por la que quiso dedicarse a esta profesión. Esperando que fuera una broma más de tío, Clara empezó a insultar a Penélope pensado que era una broma más: "Saco a la chabacana que llevo dentro y empiezo a cagarme en los muertos de Penélope. No me vaciles, no soy tonta ¡De que vas! ¿Quién coño eres?", relató Clara.

Penélope sin esperarse nada puso el teléfono a Lola Dueñas, la actriz con la que Clara Lago ya había estado en algún papel y allí entendió que no se trataba de una broma sino de una realidad. Y es que Cruz llamó a Clara Lago para saber como estaba anímicamente después de no haber conseguido el papel que tanto había deseado tras tres pruebas. Ese fue el momento' tierra trágame' que la actriz de Torrelodones explicó y que los invitados y Dani Martínez no pudieron contener sus risas.