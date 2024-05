El bote de 'Pasapalabra' ya tiene ganador. El pasado miércoles, Óscar Díaz hizo historia al ganar los 1.816.000 euros acumulados en el programa presentado por Roberto Leal. Fue un gran enfrentamiento con Moisés Laguardia, quien también se llevó una cantidad significativa de dinero por sus numerosas victorias durante su participación en el concurso.

Después de su salida del programa, Moisés fue entrevistado en 'Espejo Público'. El magacín matinal de Antena 3 pudo conocer cómo se siente el concursante tras el desenlace de su duelo con Óscar. "Están siendo unos días muy emocionantes, estaba más tranquilo mientras concursaba que ahora", afirmó el joven.

El descontento de la madre de Moisés con Óscar

"Yo ese día le notaba extraño porque no me contaba ninguna anécdota ni nada. Y no me dijo que había perdido hasta que llegamos a la puerta de la casa", revelaba. "No quería ponerla nerviosa porque íbamos a coger la carretera. Ya había muerto en el concurso, queríamos llegar vivos a casa".

"Yo no tengo que decirle nada. Él ya ha ganado, felicidades y a otro concurso porque según creo Óscar tienes experiencia en ganar botes, ya ganaste uno en 2018, para Moisés hubiera sido el primero. No lo puedo evitar lo siento, soy una persona sincera, no soy hipócrita".

"El que en teoría tiene que invitarnos a comer que es el ganador".

Quizás el más nervioso en ese momento era Moisés, que no sabía como decirle a su madre que no dijera según que cosas durante el directo. Por su parte, Óscar hacía oídos sordos a las palabras que la madre de Moisés decía sobre él. Además y para que no hubiera más celos entre los concursantes, Susana Griso ha terminado dando las gracias a los dos concursantes por haber estado en el programa por 'su señorío", especialmente a Moisés porque aunque perdiera estaba en directo en 'Espejo Público'.