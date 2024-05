El rapero balear José Miguel Arenas Beltrán, popularmente conocido como Valtònyc, ha arremetido contra el presentador y productor catalán Toni Soler, a quien ha recordado a través de un hilo de publicaciones de X (antes Twitter) sus desencuentros del pasado, cuando el artista rechazó participar en el programa del periodista.

Todo ha comenzado con un 'post' del cooperativista Joan Olivé i Mallafrè, quien, citando un tuit del director del medio elNacional José Antich con una noticia sobre el apoyo de Joan Gaspart a Carles Puigdemont, ha compartido el siguiente mensaje: "Pues nada, mis condolencias, bienvenido Valtònyc".

Tras ser interpelado, el rapero no ha dudado en responder, recordando el encuentro que tuvo con el expresidente del FC Barcelona: "Lo pude saludar en la Casa de la República. Un día le pedí por qué nos ayudaba si era pepero y dijo que si no nos ayudamos entre catalanes estamos acabados como nación. Dio refugio a exiliados mientras otros hacían tuits de monedas de plata para ver si podían gobernar", ha explicado.

Desencuentros del pasado

A continuación, Soler ha intervenido por primera vez en el hilo (pese a que, supuestamente, había bloqueado a Valtònyc): "¡A ver si volverá a ser 'vicepresidente'!", ha bromeado. A partir de aquí, el cantante ha comenzado su particular ataque el presentador: "¿Me has desbloqueado para contestarme al tuit o ya se te ha pasado el enfado de cuando no quise salir en tu programa? Si es así, estoy contento de que hayas hecho terapia para aprender a gestionar cuando te dicen que no, Toni. ¡Es importante!", ha contestado.

"Le puedes decir a Toni Soler que..."

Lejos de terminar ahí, Valtònyc ha proseguido su discurso compartiendo una captura de pantalla del chat en el que rechaza la oferta de participar en 'Està passant', informativo satírico de 3Cat presentado Soler: "Le puedes decir a Toni Soler que cuando quiera puede venir a Bélgica a comerme los huevos a cuatro patas y que no participo en su circo de engordados por las subvenciones públicas", contestó por aquel entonces a un intermediario entre ambas partes. A la imagen, ha agregado el siguiente texto: "Y te diré que me sorprendió que tengas la piel tan fina. ¿No erais vosotros quienes elegíais la consejera con base en la que tuviera los pechos más grandes? Pensaba que eras más abierto en temas de sexualidad. Contento de volver a saber de ti. Mi propuesta continua vigente".

El presentador ha vuelto a contestar con sarcasmo "No entiendo como pudiste reconciliarte con la Fiscalía y conmigo te cuesta tanto"; mientras que Valtònyc, finalmente, ha zanjado el tema con una última publicación: "Porque ellos saben quiénes son, de qué pie calzan y solo les tienes que decir lo que quieren oír. De ti sabemos poco, pero cuando te dicen lo que no quieres oír parece que te vas destapando. Gracias por ponérmelo tan fácil, Toni. Espero que en la cama me dures más o serás el nuevo '8 segundos'", ha concluido.

"Vives en un bucle de sentir miseria para tener poder"

Paralelamente, Soler ha lamentado la actitud de Valtònyc pese a haberle respondido "educadamente" cuando este le rechazó: "Me está bien, por gilipollas". El cantante, citando el tuit, ha respondido de nuevo: "Gilipollas no, solo alguien con programas de televisión y columnas en el periódico para insultar que no son suficientes para tapar tus carencias y vives en un bucle de sentir miseria para tener poder y no saber gestionar críticas. Te calma la aprobación de alguien más poderoso como Sergi Sol, pero tampoco basta", ha sentenciado.