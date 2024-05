Telecinco intenta fortalecer su oferta en el horario estelar televisivo para la temporada que viene ( a partir de septiembre). Mediaset España ha confirmado en sus redes sociales la incorporación de Carlos Latre como presentador de un nuevo programa para competir directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3 y con el nuevo proyecto de David Broncano en La 1.

Hasta ahora el humorista llevaba muchos años acudiendo a los programas de Atresmedia como 'Me resbala' o su tradición desde hace once años, 'Tu cara me suena'. Latre es uno de los imitadores más conocidos de España y tras su paso por los Estados Unidos donde conoció como funciona la industria televisiva norteamericana. Además entra en algunas ocasiones en el programa de Pablo Motos para hacer reír a los invitados con sus imitaciones.

El catalán intentará de la mano de Mediaset superar o intentar acercarse a 'El Hormiguero' y el programa de Broncano en TVE y ser mucho más competitivo a nivel de audiencia que lo fue "Cuentos Chinos", de la mano de Jorge Javier Vázquez, el que fue su regreso a Telecinco tras el fin de 'Sálvame'.

Así lo ha comunicado Mediaset en sus redes

"Mediaset España ha alcanzado un acuerdo con Carlos Latre que supondrá el regreso la próxima temporada del showman, imitador y presentador a Telecinco con un nuevo formato para el acces prime time e colaboración con la productora del propio Latre"