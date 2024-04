Quedan menos de dos semanas para que se celebre la gran final de Eurovisión 2024. Nebulossa está a punto de viajar a Malmö para representar a España en el certamen europeo. Su tema, 'Zorra', ha causado gran polémica en todo el mundo protagonizando un tenso debate entre defensoras y detractores del mensaje que contiene la canción.

Ahora es Manu Tenorio quien vuelve a sumarse a la lista de famosos que se han mostrado en contra de los ganadores del Benidorm Fest 2024, como ya hizo unos meses atrás. El cantante ha sido muy rotundo sobre 'Zorra': "Me parece una canción que, si es reivindicativa, me parece muy bien, pero que vaya una canción de autor a un festival de canción de autor".

En una entrevista para Europa Press, el extriunfito señaló que el festival "también lo ven muchos niños" y no dudó en poner un caso personal en el que asegura que "mi hijo no va a ver el festival este año". Durante la entrevista, el sevillano no se quedó ahí y también criticó duramente la calidad vocal de María Bas: "Con todos mis respetos, pero en un equipo de fútbol tú no puedes tener a futbolistas que no corran, entonces a un festival de la canción no puedes llevar a gente que desafina", sentencia.

Sus palabras le han vuelto a poner en el punto de mira en las redes sociales. "Ya te digo yo que no es porque diga zorra, es porque no le gusta el mensaje", afirmaba un usuario de X. "Justamente al revés: el mensaje me parece genial", respondía el propio Manu Tenorio dando a entender su problema con la propuesta de Nebulossa.