Antena 3 emitió este miércoles con éxito de audiencia la primera entrega de 'El 1%', una de sus grandes apuestas de entretenimiento para la primavera. Su presentador, Arturo Valls, se pasó anoche por el plató de 'El Hormiguero' para promocionar su nuevo proyecto en la cadena de Atresmedia. Pero además, también desveló una curiosa anécdota relacionada con su faceta como actor.

"Tengo que explicarle a la gente que tú casi eres un chico Almodóvar", dejó caer Pablo Motos ante su invitado, que dio más detalles sobre aquel momento en su trayectoria profesional: "Sí, sí, no me acordaba de eso. Ni siquiera fue una prueba, fue una lectura de guion para 'Los amantes pasajeros'. Estaba con otro actor para leer una secuencia, pero ya tenía un guion con mi nombre".

Valls recordó que llegó a hacer dos lecturas "emocionadísimo" para la mencionada película de Almodóvar, estrenada en 2013. Sin embargo, finalmente no llegó a participar en aquella producción: "Físicamente, entendió que no era el adecuado para el papel, que buscaba alguien un poquito más mayor". "Personaje que acabó haciendo Antonio de la Torre, que ya ves tú", bromeó.

Por otro lado, explicó cómo encajó la llamada en la que le comunicaron que no había sido elegido para formar parte del elenco: "Esto que a otros actores les hubiera supuesto una debacle en su carrera... A mí, pues bueno, me dio rabia por no poder contarlo, por no poder vivir la experiencia y contar ese tipo de anécdotas". "Un guion que me parecía estupendo cuando me iban a coger. Pero cuando ya me dijeron que no me iban a coger... Pues la película tampoco estaba tan bien", zanjó entre risas el invitado de Motos.