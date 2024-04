Isa Mari y Manuel sintieron un flechazo en ‘First Dates’ y cuatro meses después, volvieron juntos, felices y muy enamorados para poder celebrar junto a los trabajadores del programa el octavo aniversario del restaurante de cita a ciegas de Cuatro. Sin poder borrar la sonrisa de su cara, los enamorados le han contado a Carlos Sobera que al verse, sintieron un flechazo y que no han vuelto a separarse.

Los protagonistas de aquella cena tan sentida y en la que triunfó el amor por excelencia han contado al programa que ya están viviendo bajo el mismo techo. "Ya estamos viviendo juntos". Nada más salir del restaurante, Manuel se fue a su casa y ella se quedó en casa de su hijo en Madrid, empezaron a hablar por teléfono y a la semana, Manuel fue a recogerla a la estación del AVE de Granada con un ramo de flores.

Desde ese momento, Isa Mari supo que había encontrado al hombre de su vida “me hace el desayuno y me hace el avión para darme la merienda”. El programa quiso invitar a la pareja para saber como se encontraban y los dos bailaron al compás del programa durante un rato antes de proclamar su amor y volver a dar las gracias a 'First Dates'.

Los dos tortolitos han vuelto al sitio donde se conocieron. Emocionada como una joven enamorada, Isa Mari no pudo evitar derramar lágrimas de alegría, mientras que Manuel tampoco pudo contener su emoción al verla así. "Me siento muy amada por él, me quiere mucho y me respeta enormemente", expresó Mari conmovida.