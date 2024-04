Este miércoles, el programa 'El Hormiguero' tuvo como invitada especial a Edurne. La reconocida artista, recientemente incorporada a Antena 3, compartió con Pablo Motos la presentación de su último sencillo titulado 'Nada', un adelanto emocionante de su próximo álbum que marca su retorno al mundo musical.

"Estoy muy ilusionada, muy contenta, porque es un poco el adelanto del disco que estoy preparando y me hace muchísima ilusión. Es el octavo disco ya de mi carrera y estoy superfeliz de poder decir que sigo encima del escenario y sigo creando música", le contó al presentador valenciano de Requena.

Tenía que ser algo que nos representara", ha explicado la artista en referencia a las cosas un tanto peculiares que hubo en su boda. "Fue una yincana de cosas. Después del postre, los secuestré", ha confesado Edurne. Pablo Motos se quedaba anonadado ante esa revelación de la boda y la futura coach de 'La Voz Kids' aprovechó el momento de sorpresa para continuar. "Éramos como 80. Eran como 20 secuestradores. La tarta la destrozaron. Soy muy jugona. Me gusta disfrutar. Me gustan los escape room. Les secuestré. Les llevé a otro sitio, donde teníamos preparado juegos, tenía Fornite, una yincana para jugar...", relató la cantante.

Su paso por Got Talent España

Edurne emitió en una despedida que tras 10 años en Telecinco, la cantante madrileña de raíces vascas abandonaba el talent show para emprender nuevos proyectos. Estas fueron sus palabras al respecto: "Hoy os vengo a contar algo importante para mi. Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia".

Te puede interesar: Televisión Edurne dice adiós a 'Got Talent': el verdadero motivo de su marcha tras ocho años en antena

"Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera. Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia."

Así terminaba su post en su Instagram: "Llevaré siempre en el corazón a Got Talent. Y vosotros, los que tanto amáis ese programa, tendréis siempre mi pase de oro".