El lunes pasado, Televisión Española presentó una de sus principales propuestas de la temporada: 'Baila como puedas', un programa de prime time que reunió a 8 celebridades con profesionales del baile. Álvaro Muñoz Escassi, Ana Guerra, Fabiola Martínez, Jaime Astrain, Lydia Lozano, Maestro Joao, Nicolás Vallejo-Nágera y Sabrina Salerno se embarcaron en esta aventura para demostrar sus habilidades en el mundo de la danza.

La participación de Lydia Lozano fue especialmente esperada por los espectadores, quienes aguardaban ansiosos su actuación en el escenario. En su primera presentación, se metió en el papel de Britney Spears para interpretar 'Tóxic', lo que desencadenó una ola de memes en las redes sociales.

Sofía Cristo será su sustituta

La hija de Bárbara Rey y el fallecido Ángel Cristo será nueva participante de este peculiar concurso de Televisión Española. Las últimas apariciones públicas de Sofía Cristo eran en el platós de Telecinco comentando realities. Ahora que su hermano ha salido explicar toda su infancia en los medios, tras su popularidad, Mediaset le ofreció un sitio en 'Supervivientes' que el hijo mayor no desaprovechó por lo que no veremos a ningún familiar de Ángel en la cadena.

La colaboradora de programas no pudo evitar emocionarse ante las palabras del jurado. "Te has comido las cámaras, has sabido actuar y explotar tu pelo y tu rollo", ensalzaba Rafa el trabajo realizado por Sofía. "Gracias por la oportunidad, soy muy trabajadora y constante", agradeció la hija que ha apoyado a su madre cuando su hermano salió a atacarla por los platós de Telecinco.

Sofía explicó que para ella este trabajo era un parón en su vida, de la forma más positiva: "Me recuerda a cuando era pequeña e intentaba bailar delante del espejo". Para finalizar, afirmó rotunda, "vamos a ganar".