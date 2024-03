'Espejo Público' ha vivido esta mañana una desafortunada situación. El programa presentado por Susanna Griso ha tenido que frenar los pies a Toni Bolaño en la mesa política del programa por sus comentarios condescendientes a una de sus colaboradoras.

Todo ocurrió cuando el magacín matinal se encontraba debatiendo los presuntos delitos que involucran al novio de Isabel Díaz Ayuso, avanzados por elDiario. "Esas mordidas ilegales, es un precio más que se está pagando por cierto material. Hay comisiones legales e ilegales", comenzaba diciendo Ainhoa Martínez.

"Bueno, cariño, con todo mi respeto, las comisiones son legales si luego las declaras", corrigió el colaborador. Sus palabras no sentaron nada bien a la realizadora de 'Espejo Público' como le hizo saber Susanna Griso. "Es que es mi niña", justificó el tertuliano.

"A ver, llevamos un montón de años juntos trabajando codo con codo y compartimos más tiempo que con otras personas", explicaba Toni Bolaño. Pese a todo, Javier Carballó calificó su comentario como "un detalle machirulo"

"No, no es machirulo, Ainhoa es casi mi niña, empezó de becaria conmigo”, recordó el colaborador presente en plató. "Bueno eso suena paternalista”, aseguraba la presentadora. "Bueno, pero me equivoco, pero me siento así... Y me habéis jorobado el hilo", aseguraba algo molesto por las afirmaciones de sus compañeros.