El Festival de Málaga ha dejado una grata sorpresa: la reaparición de Pilar López Ayala. La actriz acudió al certamen para presentar 'El molino', su regreso a la gran pantalla tras cinco años de ausencia. La actriz ha hablado del mal momento que ha vivido durante este periodo en el que su teléfono no sonaba y del aprendizaje que ha tenido a lo largo de este lustro.

"He faltado durante cinco años sin querer porque no tenía proyectos, pero estoy muy contenta de volver con una película como 'El molino'", aseguraba la intérprete. Su retorno le ha hecho ver que actuar "es como montar en bici, no se olvida y siempre están los nervios del primer día".