En este mes de febrero, los hermanos Laura y Alberto Caballero siguen sacando punta de las nuevas y viejas masculinidades en la segunda temporada de la divertida 'Machos alfa'. La serie cómica es la principal novedad de los estrenos de Netflix, donde también se estrenan nuevos episodios del 'reality' '¡Sálvese quien pueda!' y la tercera parte de la película 'A través de mi ventana'.

'¡Sálvese quien pueda!'

Día 1. 'Reality'

Después de haber buscado fortuna en Miami (EEUU), los excolaboradores de 'Sálvame' siguen su periplo por tierras americanas, en este caso México. Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño continúan buscándose un futuro laboral después de haber estado durante 14 años, cada día, en las sobremesas de Telecinco.

'Siempre el mismo día'

Día 8. Serie

Adaptación en formato serie del 'bestseller' de David Nicholls, que ya fue llevado a la gran pantalla con Anne Hathaway y Jim Sturgess como protagonistas. Es la historia de Emma Morley (Ambika Mod, 'Esto te va a doler') y Dexter Mayhew (Leo Woodall, 'The White Lotus') a través de los años, de cómo han crecido y cambiado, se han juntado y separado y de los altibajos en su romance frustrado. En cada uno de los episodios, ambos tienen un año más.

'Machos alfa'

Día 9. Serie. Temporada 2

La comedia de los hermanos Caballero ('La que se avecina') que se rió sin tapujos de la masculinidad tóxica regresa con los protagonistas (Fernando Gil, Gorka Otxoa, Fele Martínez, Raúl Tejón), esos hombres en deconstrucción muy a su pesar, todavía más desubicados. Temas como la igualdad de sexos, las parejas abiertas y el Tinder estarán de nuevo en sus debates 'machirulos'. María Hervás, Paula Gallego, Raquel Guerrero y Kira Miró repiten y se incorporan Carlos Areces, Adriana Torrebejano, Cayetana Guillén Cuervo, Itziar Castro y Juanjo Puigcorbé.

'(P)ícaro: el Pequeño Nicolás'

Día 15. Docuserie

Docuserie de tres episodios sobre el ascenso y la caída de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como El Pequeño Nicolás. Un joven que con tan solo 14 años pasó de relaciones públicas en discotecas a codearse con políticos, empresarios, servicios secretos e incluso la Casa Real. Hasta que en 2014 se ordenó su detención.

'A través de mi ventana 3: a través de tu mirada'

Día 23. Película

Comedia romántica juvenil que adapta los libros de Ariana Godoy sobre los hermanos Hidalgo. Después de lo que pasó en verano, Ares (Julio Peña) y Raquel (Clara Galle) no ven la forma de seguir con su relación y deciden separarse. Pero cuando se reencuentran en invierno en Barcelona, no pueden negar el amor y el deseo que sienten el uno por el otro.

Películas

'Duras circunstancias'. Día 1. Desesperados por empezar de cero, un delincuente y una estudiante luchan por el amor mientras intentan escapar de los barrios marginales de Bangkok.

'Ciudad de asesinos'. Día 1. Cuando el huracán 'Katrina' los deja sin ninguna perspectiva de futuro, un joven y sus mejores amigos se sumergen en el mundo del hampa de Nueva Orleans.

'Casual day'. Día 1. Durante un retiro de empresa, un joven maneja una situación profesional y personal muy delicada.

'El mal ajena'. Día 1. Un médico se enfrenta a las amenazas del marido de una paciente suicida. Poco después, el hombre aparece muerto.

'Amigos...'. Día 1. Con una gran fortuna en juego, tres amigos de la infancia deciden participar en una apuesta: el ganador será el que consiga más audiencia en la tele.

'Ágora'. Día 1. Tras los muros de la legendaria biblioteca de Alejandría, Hipatia explora los límites del conocimiento mientras una guerra religiosa se fragua en las calles.

'Los criminales de noviembre'. Día 1. Defraudados con la investigación del asesinato de su compañero de clase, un joven y su mejor amiga recorren un turbio camino hacia la verdad.

'Orión y la oscuridad'. Día 2. Animación. El mayor miedo del pequeño Orión es la oscuridad. Por eso, cuando la personificación de su mayor temor le hace una visita, lo catapulta a un viaje vertiginoso por el mundo para demostrarle que en la noche no hay nada que temer.

'Un héroe samurái'. Día 3. Animación. Un perro que sueña con ser samurái tiene que lidiar con los prejuicios y con un duro entrenamiento al verse implicado en un caso para acabar con un pueblo lleno de gatos.

'Ceniza'. Día 9. La vida de una mujer casada cambia de forma irreversible cuando empieza a leer una novela inédita.

'Mátame si te atreves, cariño'. Día 13. Un premio de la lotería acarrea fatales consecuencias cuando el matrimonio ganador empieza a maquinar para matar a su pareja.

'Los juegos del amor'. Día 14. Mack (Gina Rodriguez) es una periodista deportiva neoyorquina que lleva años diseñando 'jugadas' para ligar con su amigo Adam (Damon Wayans Jr.) y sus colegas. Y durante todos esos años, han disfrutado de innumerables rollos de una noche siguiendo a rajatabla unas reglas muy estrictas. Pero un día se enamora perdidamente de un corresponsal de guerra.

'Agencia bien de amores'. Día 14. Una periodista participa en una terapia para el mal de amores para escribir una artículo.

'Una historia de amor en Soweto'. Día 14. Una mujer desesperada por casar a sus tres hijos promete que regalará su casa al primero que pase por el altar.

'Mea culpa'. Día 23. Una abogada accede a defender a un seductor artista acusado de asesinar a su novia.

Series

'Alguien como Chu'. Día 2. Una esteticista que tiene un canal sobre educación sexual en una red social vive aferrada al mantra 'solo sexo, no amor'.

'Dee y sus amigos en el país de Oz'. Dí 5. Animación infantil.

'La paradoja del asesino'. Día 9. Un hombre corriente acaba siendo un asesino en serie. Un policía infatigable está dedicado en cuerpo y alma a atraparlo.

'Buenos días, Verónica'. Día 14. Temporada 3. La protagonista busca al tercer hermano en el orfanato donde crecieron Brandão y Matias.

'El show de Vince Staples'. Día 15. Comedia. El actor y rapero se enfrenta a los desafíos de la vida cotidiana en Long Beach (California).

'Preparadas, listas, ¡amor!'. Día 15. En un mundo en el que la población masculina disminuye cada vez más, una joven de origen humilde participa en un concurso de citas organizado por el Gobierno.

'Warrior'. Día 16. A finales del siglo XIX, un prodigio de las artes marciales que emigra de China a San Francisco. Allí empieza a trabajar para una de las familias del crimen organizado más poderosas de Chinatown.

'Avatar: la leyenda de Aar'. Día 22. Versión de acción real de la popular serie de animación protagonizada por Aang, el joven Avatar, que debe dominar los cuatro elementos (agua, tierra, fuego y aire) para restaurar el equilibrio de un mundo amenazado por la temible Nación del Fuego.

'En la ciénaga'. Día 28. Temporada 3

Documentales, 'realities' y comedia

'Raël: el último profeta'. Día 7. Mediante entrevistas con seguidores, detractores y el propio Raël, esta docuserie analiza cómo una religión inspirada en los ovnis se convirtió en una secta muy polémica.

'Amor, acoso, asesinato'. Dia 9. Documental sobre un retorcido triángulo amoroso que puso en peligro la vida de un hombre.

'Taylor Tomlinson: have it all'. Día 13. Especial de comedia.

'Love is blind'. Día 14. Temporada 6. 'Reality' de parejas que tienen que decidir si se casarán, aunque no se han visto nunca.

'Comedia y caos'. Día 16. Humor desde Indonesia.

'Einstein y la bomba'. Día 16. Docudrama que usa imágenes de archivo para explicar qué pasó cuando Einstein huyó de la Alemania nazi.

'Rhythm + flow: Italia'. Día 19. Concurso musical en el que Fabri Fibra, Geolier y Rose Villain recorren las calles de Roma, Nápoles y Milán para descubrir a la próxima superestrella del rap italiano.