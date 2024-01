Ágatha Ruiz de la Prada ha sido muy clara a la hora de hablar de Carmen Lomana y del jurado de 'Bailando con las estrellas'. La diseñadora ha desvelado cómo se encuentra tras convertirse en la primera eliminada del concurso de Telecinco en unas declaraciones concedidas en plena calle a Europa Press: "Estoy muy contenta y liberada, me hubiera quedado... pero me parece bien que me hayan echado".

La empresaria textil también afirmó que el formato presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza no era un programa para ella, lanzando una contundente crítica contra su jurado: "Era bastante hostil, pero estoy muy contenta, ya les he dicho todo lo que les quería decir". Por otro lado, Ruiz de la Prada tampoco se quedó callada ante las últimas palabras de Carmen Lomana sobre su actitud en la primera gala de 'Bailando con las estrellas, siendo muy contundente a la hora de asegurar que no bailaría con ella: "¡Qué pesada!". Lomana fue muy crítica con el hamago de abandono que hizo la diseñadora tras cabrearse con el jurado por las valoraciones que le había dado en la primera gala del programa de Telecinco: "La soberbia, la falta de educación de una persona que no tiene ni idea de lo que es bailar abandonando el programa porque no le gusta la puntuación es una falta de respeto a la cadena, y a la audiencia digna de ella. Verla bailar era ver a Lina Morgan en su comicidad". "La cadena Telecinco debería saber a quien contrata. Si Agh (Ágatha Ruiz de la Prada) es arrítmica no puede vender eso como un valor, diviendo que bastante hace estando en el programa. Poniendo como disculpa la edad. Si te consideras anciana incapaz no hagas perder el tiempo", añadió en el hilo de tuit que publicó. "Lo que vi ayer supera todos las líneas rojas. Tengo que decirlo y lo digo. Yo baile en 'Mira quien baila' y fue maravilloso, agotador, a veces frustrante, pero es cuestión de querer, de no doblegarte y disfrutar del baile y aprendercon los mejores", sentenció.