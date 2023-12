'El Hormiguero' alcanzó este jueves su mejor dato de audiencia de la temporada. La responsable no fue otra que Isabel Preysler, que acudió al programa de Pablo Motos para promocionar el especial navideño que protagoniza en Disney Plus+.

Durante la entrevista, la 'celebrity' se emocionó al recordar la enfermedad de Miguel Boyer: "Fue muy duro, había mañanas que no me quería levantar de la cama". "Que tu vida cambie 180 grados en unos segundos es tremendo. Que la persona que veías de una manera sea casi otra persona, para todos los de la casa fue un cambio tremendo", reconoció: "Le cuidamos muchísimo y fue el centro de todos, pero era durísimo".

Motos puso sobre la mesa el tema de las parejas y le preguntó a su invitada por los motivos que pueden desgastar una relación. "Cada pareja es un mundo", empezó diciendo Preysler: "Un problema con un hijo, en el trabajo, un problema económico, una desgracia... Se dice que una desgracia desgasta o une. Una de las cosas que puede desgastar es no respetar el espacio".

Sin mencionar directamente a Mario Vargas Llosa, el presentador planteó después otra cuestión que terminó con su invitada lanzándole un dardo a su expareja. "¿Duelen menos las rupturas a estas alturas de tu vida?", quiso conocer Motos, una pregunta que la 'reina de corazones' respondió de forma tajante. "Duelen menos. Sí, con los años todo duele menos. La última no me dolió nada, ¿eh?", dejó caer entre risas.

Después de la entrevista, Motos invitó a Preysler a que se quedara en la tertulia de actualidad de los jueves, donde coincidió con su hija Tamara Falcó. De hecho, la colaboradora compartió sus impresiones sobre la charla que había mantenido el presentador con su madre: "Os he visto encantados los dos, como si estuviérais en casa". "Me he emocionado en momentos dados", reconoció.

"Sentía que venía mi madre al colegio y que no sabía lo que le iba a decir el profe", bromeó Falcó, que no obstante, insistió en que había visto "muy bien" a su madre. "Pues menos mal, porque son muy críticas mis hijas", aseguró Preysler en la mesa de 'El Hormiguero'.