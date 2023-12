Lola Moreno, conocida en redes como Lola Lolita, es una conocida 'tiktoker' que, con solo 21 años, se ha convertido en la "reina de TikTok", con un documental propio en Amazon Prime.

La joven empezó a hacer vídeos con solo 14 años y se ha posición en TikTok como "el rostro de la Generación Z", tal y como ha señalado 'Forbes', que la ha colocado en la portada del número en papel que ha sacado en octubre.

Como personaje de actualidad que es, ha acudido a 'El Hormiguero' este jueves como invitada de Pablo Motos, para comentar con él cómo es la vida de una 'influencer'.

Adicción

Entre otras cosas, Lola Lolita ha confesado que el móvil es su herramienta de trabajo y que tiene adicción a él, puesto que no concibe estar un día sin él.

Pero ha sido una de las actuaciones de Pablo Motos, el presentador del programa, el que ha hecho que ardan las redes... para mal. Tras poner un vídeo de ella en un centro de salud para realizarse una extracción de sangre y pasándolo muy mal, Lola Lolita ha contado que lo pasa muy mal con las agujas. En ese instante, Pablo Motos ha tenido la ocurrencia de mostrarle una aguja con su sangre. "Esta me la he sacado yo hoy [por este jueves], antes de que se coagule. Si no le pones heparina, se coagula y se hace un burruño", le ha dicho, poniéndosela frente a la cara.

"¡La madre que te parió!"

La 'tiktoker' se ha tapado los ojos mientras ha exclamado: "¡Ay, la madre que te parió!", provocando las risas de Trancas y Barrancas. "¿Te estás mareando de verdad?", ha preguntado Motos, también riendo. "Me estoy poniendo floja, no es broma", ha confesado ella, entre profundas respiraciones para recuperarse.

La indignación ha encendido las redes por la "ocurrencia" que ha tenido Motos. "Cuando ella dice que le da pánico la sangre, al tío no se le ocurre otra cosa que sacarle una aguja con sangre y ponérsela en la cara y ella casi se desmaya de la impresión. Demasiado aguante ha tenido, pobrecita", ha dicho Lara en X.

Lola Lolita ha ido al hormiguero y Pablo Motos ha puesto su vídeo de la fobia a las agujas.



Cuando ella dice que le da pánico la sangre, al tío no se le ocurre otra cosa que sacarle una aguja con sangre y ponérsela en la cara y ella casi se desmaya de la impresión. Demasiado… pic.twitter.com/Bfgo74urJK — Lara 🎮🎀 (@larajuegoscozy) 7 de diciembre de 2023

Los más suaves aconsejaban "que la gente deje de aceptar las invitaciones para asistir al programa de este personaje, se puede hacer promoción en otros medios y lugares que son infinitamente más respetuosos con los asistentes".

Ya es hora de que la gente deje de aceptar las invitaciones para asistir al programa de este personaje, se puede hacer promoción en otros medios y lugares que son infinitamente más respetuosos con los asistentes. — Hegarpi8 (@hegarpi8) 8 de diciembre de 2023

Pero más de uno asegura que, si se lo llegan a hacer a él, lo mínimo hubiera sido irse o darle "un guantazo".

A ese tío me hace eso y me voy. Por el simple hecho de faltar el respeto y sabiendo que eso es algo que le provoca ansiedad.



O si reacciono mal, sería dando un guantazo y marcharme. — MrGarces (@MrGarces23) 8 de diciembre de 2023

Finalmente, hay muchos que recuerdan que el programa está guionizado (es decir, que todo formaba parte de un guion) y que la 'influencer' sabía perfectamente qué le iba a hacer. Además, sostienen que la sangre no era tal y era falsa.

