Emiliano García-Page fue este domingo el protagonista de una nueva entrega de 'Salvados'. El presidente de Castilla-La Mancha, que no ha dudado en criticar los pactos de Pedro Sánchez con las formaciones independentistas, habló con Gonzo sobre su postura.

Paseando por las calles de Toledo, Gonzo le preguntó a su invitado sobre si cree que debería pedirle perdón a Sánchez. "No, bajo ningún concepto. Ni él a mí", comentó tajante García-Page ante el periodista, que acto seguido, hizo una apreciación sobre su relación con el líder del PSOE: "Tengo la impresión de que Sánchez no es santo de su devoción". "No sé si el se tiene por un santo, yo no lo soy tampoco", se limitó a responder.

García-Page se sentó más adelante con ciudadanos que no comparten su posición ante los pactos que necesitó Sánchez para ser investido de nuevo como presidente del Gobierno. "Puede haber un tinte de deslealtad en las formas de trasladar la discrepancia. Le han utilizado como azote de Pedro Sánchez", planteó Paco Medina, militante socialista.

Un argumento que el aludido rebatió de esta forma: "¿No crees que soy leal a lo que llevamos en el programa electoral? ¿El secretario general del partido tiene que ser leal al programa electoral?". "Si hemos ido a pedirle el voto a millones de españoles para hacer una cosa y hacer la contraria, ¿a quién le faltamos a la lealtad?", se preguntó: "Lo que de mí no va a conseguir nunca la derecha es que pasemos la frontera de la traición".

"Ahora me llaman desleal porque los diputados del PSOE no hayan votado al PP. Me llama la atención que se hable de transfuguismo en este país como si fuese un caramelo", continuó diciendo el político. En referencia a la amnistía, se mostró muy crítico con la posición de Sánchez: "Que se hable de que podemos cambiar de opinión así como así, de un día para otro... Creo que es más honesto reconocer que se necesitan los votos".

"No es lo mismo si la mayoría absoluta del PSOE hubiera planteado una amnistía a que la amnistía sea consecuencia, con dosis de baja moral por las peticiones de los independentistas, de chantaje y de amenaza. No es lo mismo querer perdonar a que la amnistía la aprueben y la firmen quienes han sido amnistiados", insistió.

Este no fue el único palo de García-Page hacia el líder del Ejecutivo. En su reunión con Gonzo, explicó que se sentía "en la obligación de hablar" por dos motivos: "Primero porque llevo muchos años en el PSOE, y segundo porque tengo responsabilidades orgánicas". "Sobre todo cuando no se me pide opinión, porque hace dos meses le planteé al presidente del Gobierno tener una reunión tranquila para hablar, pero es evidente que está ocupado", dejó caer.

El periodista de laSexta también le preguntó por la nota que le pondría a su relación con Alberto Núñez Feijóo. "Un cinco. Es una relación de cortesía institucional", admitió García-Page, que también le puso nota a Pedro Sánchez: "En la política social, bastante mejor. Un 8. En los temas de unidad nacional, de acuerdos territoriales... No creo que pase del 2".

"De media da la misma nota que Feijóo", observó Gonzo, metiendo a García-Page en un aprieto del que intentó salir: "A lo mejor, a Feijóo le doy un 1 en otras cosas". "No son equiparables, son cosas distintas. No me gusta hablar mal de ninguna persona", reconoció el presidente de Castilla-La Mancha.