Mala Rodríguez se sentó anoche en el 'Chester' de Risto Mejide. El presentador aprovechó su conversación con la artista para preguntarle por algunas de las polémicas que ha protagonizado en los últimos tiempos, como la relacionada con su supuesta enemistad con Rosalía.

"Es muy lindo ver a dos mujeres peleando en el barro. Entonces, es normal que las echen a pelar y todo el rollo", lamentó la invitada, que en el pasado acaparó varios titulares por sus críticas a la intérprete de temas como 'Malamente'. "No tengo nada en contra de Rosalía, pero la apropiación cultural existe", llegó a decir sobre ella.

Mala recordó que su polémica con Rosalía "sucedió de una manera agresiva y muy violenta". Además, lamentó que algunos medios se centraran en ese tema y no en su música: "Yo estaba de promoción y de repente todo era eso. ¿No hay más cosas? ¿No me podían preguntar más cosas?".

"Recuerdo el disco de versiones que sacó. Estaba flipando, pensaba que era una niña de Sevilla o del Sur. Y qué va, es una niña de aquí y tenemos amigos en común y todo", afirmó sobre Rosalía. A pesar de que tuvo palabras positivas hacia ella, mantuvo la postura que ya expresó en el pasado: "Está claro que ella tenía una visión muy global de lo que quería hacer con su arte y no iba a quedarse con el momento 'soy gitana'. Pero entiendo que a las gitanas les molestara".

"Lo digo porque hablo con ellas. Y ellas sienten que están cogiendo un dolor suyo para monetizarlo", explicó ante Risto, que no entendió el argumento de su invitada: "¿Pero eso no lo hace cualquier artista?". "Los genios, eso lo hacen los genios", matizó Mala, que no obstante, se refirió a Rosalía como "una genia y una fenómena". "Ha hecho algo muy grande por la música y lo seguirá haciendo", aseguró.

Después de dar por zanjado este tema, Risto le preguntó a Mala Rodríguez por su opinión sobre Aitana. "Ha tenido muchas críticas por los bailes que hacía", puso sobre la mesa el presentador, recordando que ella también ha recibido críticas por lo mismo. "Imagínate tú que te critiquen por bailar", comentó entre risas la cantante: "A mí me critican por todo".

"Entiendo que Aitana es una chica que ha crecido en nuestra cara y entiendo que sorprenda que haga cosas de una persona más mayor, como bailar usando su sensualidad. Pero es normal, a estas alturas, ella lo tiene que saber", afirmó sobre Aitana: "Yo creo que se la suda un poco".