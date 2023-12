Ana Obregón no será la presentadora de las Campanadas de este final de año en TVE ni en otra cadena. Después de tres ediciones siendo la cara de la cadena pública, la propia presentadora ha desvelado esta decisión que ha tomado para estar más tiempo con Ana Sandra, su nieta nacida a finales del mes de marzo de este año.

"Estoy viviendo una etapa que, desgraciadamente, como cualquier madre, con mi hijo no pude. ¿Por qué? Pues porque trabajaba muchísimo. Esta todo el día ahí metida en Prado del Rey, que si con el '¿Qué apostamos?', el otro, tal. Y ahora no quiero separarme. Digo que no a todo. Quiero estar con ella”, aseguró Obregón en unas declaraciones concedidas a Chance.

"Es su primer año. Ya sé que estará dormidita, pero me da igual, yo estaré a su lado mirándola. Y esto no me lo quita ni la Puerta del Sol, que lo he hecho ya no sé cuántos mil años", continuó la actriz, teniendo clara su determinación: "No, no lo voy a echar de menos".

Además de rechazar las Campanadas, Ana Obregón tampoco estará en el equipo de investigadores de la cuarta temporada de 'Mask Singer: Adivina Quién Canta', siendo sustituida por Ana Milán y Alaska, tal y como desveló en exclusiva YOTELE.

Por otro lado, TVE y laSexta son las dos únicas cadenas nacionales que todavía no han desvelado quiénes serán los presentadores de sus Campanadas de final de año, ya que Antena 3 y Mediaset apostarán por, respectivamente, Cristina Pedroche y Alberto Chicote y Marta Flich y Jesús Calleja serán los conductores de sus emisiones.