Antena 3 homenajeó el pasado sábado a una de las figuras más emblemáticas de sus informativos: José María Carrascal. Y lo hizo de la mano de Matías Prats. El periodista, falleció el pasado viernes 3 de noviembre a los 92 años.

"José María era un apasionado del periodismo y un entusiasta de la vida", empezó diciendo Prats en la edición de sobremesa de 'Antena 3 Noticias fin de semana'. "Yo estaba en la otra orilla, en TVE, y cuando me dijeron que venía a presentar un informativo pensé: '¡oye! complicado y peligroso".

También alabó sus editoriales, los cuales "hacía desde la libertad, la independencia y el conocimiento". Sin embargo, el presentador reconoció que el homenaje que estaba llevando a cabo podría haber sido aún mayor.

Matías apuntó a que estuvo a punto de ponerse una llamativa corbata para presentar el informativo, tal y como en su momento hacía Carrascal: "Lo he pensado esta mañana. Pero he llegado a la conclusión de que no había lugar. Como José María no había otro... ¡inimitable!".