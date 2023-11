'Vamos a ver' ha contado este viernes con el testimonio de una de las madres de Derek, el primer bebé que ha sido gestado en dos vientres en España. Después de que la mujer relatara cómo ha vivido el proceso junto a su pareja, Joaquín Prat ha aprovechado para preguntarle a Patricia Pardo por su embarazo.

"¿De cuánto estás ya, Patri?", le lanzó el presentador a su compañera, que tal y como comentó, se encuentra en el séptimo mes y medio de embarazo. Prat quiso conocer más detalles como el nombre del bebé, pero ella reconoció que todavía no han tomado una decisión al respecto: "Tenemos varias opciones".

Además, reconoció que no se decantarán por uno de los nombres que barajan "hasta que no le veamos la carita", comentario que provocó la sonrisa de Joaquín: "Sabemos que es niño, pero hasta que no le vean la cara, no van a decidirse por un nombre u otro".

"Se está moviendo ahora un montón", aseguró la periodista sobre el bebé que espera junto a Christian Gálvez, una noticia que ambos revelaron a finales del pasado mes de julio. En una publicación compartida en Instagram, la pareja también anunció que por aquel entonces llevaban un año casados.

Antes de pasar a otro tema, la gallega hizo un alegato sobre la maternidad: "Sin ánimo de herir sensibilidades de nadie, pero no hay nada más bonito que el milagro de la vida y sentir un bebé dentro". "Creo que para ellas es importante haber anidado a ese bebé aunque solo sea cinco días", afirmó sobre el caso que habían tratado en la mesa de debate.